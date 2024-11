Quer criar seu próprio azeite? Com Andorinha, clientes poderão criar blend

O conceito da personalização e do "faça você mesmo" também chegou ao mundo dos azeites.

A Andorinha acaba de lançar o OLI, um produto que permitirá aos clientes criarem blends. Com três perfis de intensidades (intenso, médio e suave), o OLI permite desenvolver combinações de sabores de acordo com as preferências do consumidor. A proposta é oferecer uma experiência personalizável, permitindo que o cliente tenha total controle sobre o poder de criação.

"Temos muito orgulho em apresentar o OLI, um produto inédito no mercado que oferece uma experiência singular: a criação de um blend de azeites totalmente personalizado. Para muitos, a cozinha é um espaço de expressão criativa, e o OLI chega para enriquecer essa jornada gastronômica. Após anos de pesquisa e desenvolvimento, escolhemos o Brasil para lançar esse conceito inovador, pois percebemos o crescente interesse dos brasileiros por azeites e o desejo de expandir seu conhecimento sobre esse produto milenar e fascinante. Além disso, temos uma cultura de nos reunir e celebrar ao redor da mesa, e o OLI é o protagonista ideal para tornar esses momentos ainda mais especiais e saborosos. Mais do que um simples produto, ele representa uma verdadeira experiência", conta Loara Costa, Diretora de Marketing e Trade Marketing do Grupo Sovena.

Cada kit contém três ampolas de azeites com intensidades diferentes de 75 ml, um misturador, um funil de plástico e cinco cartões personalizáveis. A embalagem detalha como o consumidor pode realizar a experiência de forma prática, e um QR code que dá acesso a receitas e sugestões de harmonizações para inspirar ainda mais combinações.

Parcerias exclusivas

Para representar esse lançamento, o chef Rodrigo Oliveira, parceiro de longa data da marca, é o embaixador oficial do produto. Rita Lobo, outra personalidade da culinária também parceira da marca, mostrará o produto nas redes sociais.

O lançamento também está presente no carrinho de experiências Andorinha no Piso Pacaembu do Shopping Pátio Higienópolis, em São Paulo, até 3 de janeiro.

O produto está disponível para compra em todo Brasil, além do e-commerce oficial da marca. O valor médio sugerido é de R$75.