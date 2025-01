Publicis Groupe une forças de Leo Burnett e Publicis Worldwide em nova rede criativa

A maior fusão da história do grupo integra 130 agências e 15 mil colaboradores em 90 países, reforçando sua posição em um setor desafiado por mudanças tecnológicas e econômicas.

O Publicis Groupe anunciou a fusão de suas icônicas agências Leo Burnett e Publicis Worldwide, criando uma única rede criativa: a Leo. O movimento busca consolidar a liderança do grupo em meio a um mercado publicitário em constante transformação. Segundo informações do AdWeek, a Leo emerge como a maior rede criativa do Publicis Groupe.

A nova rede contará com 130 agências e uma força de trabalho de 15 mil colaboradores, espalhados por 90 países. A Leo Burnett já era reconhecida como o maior braço criativo do grupo, e agora absorve as operações da Publicis Worldwide, que deixará de existir como marca global, permanecendo apenas em mercados específicos como a França, devido a conflitos regionais entre clientes.

A fusão terá repercussões significativas, especialmente na América do Norte. Agências como Publicis New York e Publicis Chicago serão renomeadas para Leo New York e Leo Chicago. A liderança global será comandada por Marco Venturelli, CEO e diretor criativo da Publicis Conseil, e Agathe Bousquet, presidente do Publicis Groupe na França. Ambos possuem histórico de sucesso, incluindo prêmios recentes como o de Agência do Ano no Cannes Lions 2024. Gareth Goodall, CSO do Publicis Creative nos EUA, e Andrew Bruce, CEO do Publicis Groupe no Canadá, também integrarão o time.

De acordo com os executivos do grupo, a fusão não acarretará em cortes de empregos. A Leo continuará a trabalhar em conjunto com outras marcas criativas do Publicis, como Saatchi & Saatchi, LePub e BBH, além de coletivos como o Le Truc.

A criação da Leo reflete uma tendência de consolidação no setor publicitário. Recentemente, o Omnicom Group adquiriu a Interpublic Group, sinalizando uma busca por maior eficiência e inovação no mercado. Carla Serrano, CSO global do Publicis Groupe, revelou que a fusão das duas marcas foi planejada ao longo de meses, com foco na complementaridade de suas culturas.

Enquanto a Leo Burnett é reconhecida pela excelência criativa e artística, a Publicis Worldwide destacou-se por sua capacidade de integração e transformação sob o conceito “Power of One”. A junção promete unir o melhor dos dois mundos, maximizando o impacto criativo e estratégico do grupo.