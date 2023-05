Mais um Oxxo? Executivo promete mais de 210 lojas até o fim o ano

O mercado de proximidade Oxxo deve continuar em um ritmo acelerado de expansão no Brasil. A rede criada pela joint venture do grupo mexicano Femsa e Raízen chegou no país há três anos e já conta com 325 unidades.

"A gente vai continuar abrindo uma unidade por dia para liderar o setor de conveniência e proximidade", diz o CEO regional de Mobilidade da Raízen, Teo Lacroze.

Com uma inauguração por dia, a rede Oxxo deve abrir mais de 210 unidades até o fim do ano.

Durante apresentação a investidores realizada nesta quarta-feira (24), o executivo também afirmou que o faturamento das lojas cresceu 44% no último ano. Em 2023, também virá para o Brasil a marca Shell Café, presente em mais de 1.500 pontos de venda no mundo.

Crescimento do mercado de proximidade

O mercado de proximidade é um segmento do varejo que oferecem conveniência para os clientes e estão localizados a uma distância curta. No Brasil, esse conceito tem ganhado destaque nos últimos anos, impulsionado pela pandemia e pela maior busca por experiências de compra personalizadas.

Em 2020, o Sebrae apontou o mercado de proximidade como uma tendência de consumo em crescimento. A rede de minimercados chegou ao Brasil naquele ano, oferecendo bebidas, comidas prontas e padaria por 24 horas. O estudo apontou que 46% dos consumidores buscam comprar produtos em mercados locais, priorizando a proximidade e a qualidade dos produtos.

No último mês, o "ó-qui-sô" passou a oferecer atendimento no WhatsApp. Os clientes podem consultar os serviços disponibilizados nas lojas, incluindo ofertas e cardápio da semana.

Onde o Oxxo foi criado?

A rede Oxxo tem origem no México. Fundada em 1978 pela FEMSA Comércio, o mercado de proximidade está presente em diversos países da América Latina com mais de 19 mil lojas.

Quando o Oxxo chegou no Brasil?

A primeira loja do Oxxo foi inaugura em 2020 em Campinas, interior de São Paulo.