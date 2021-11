Outback volta a realizar sonhos de crianças no Bloomin’ Day

Cebolas podem realizar sonhos? No dia 17 de novembro, o Outback Steakhouse tornar isso possível com a realização da 15º edição do Bloomin’ Day.

No dia, todo o valor líquido da venda da famosa cebola do restaurante será doada para uma instituição beneficente. Nesta edição, a renda será destinada à Make-A-Wish®️ Brasil, entidade que realiza sonhos de crianças com doenças graves.

Nas últimas três campanhas com a entidade, as doações já ajudaram a realizar 118 sonhos. A meta é superar a marca de 180 esse ano.

Renata Lamarco, diretora de marketing da Bloomin’ Brands, grupo detentor da marca Outback no Brasil, fala que o trabalho da Make-A-Wish®️ Brasil é fundamental na vida de crianças e famílias durante um momento delicado.

“Nosso objetivo é motivar nossos clientes e nossas pessoas a participarem dessa campanha que reforça o nosso caráter de hospitalidade e nossa missão de cuidar de pessoas”, afirma.

Quem quiser adiantar a doação pode comprar um vale-presente do Bloomin’ Day de R$ 50 ou mais. O valor líquido de uma Bloomin’ Onion será automaticamente revertido para uma doação. Para comprar, é só acessar o link.