Novo cartão da Azul dá passagem grátis, 3 bagagens e bônus de pontos

A companhia aérea Azul acaba de lançar um cartão desenhado para impulsionar as viagens em tempos de pandemia. Batizado de Azul Itaucard Visa Infinite, e feito em parceria com o banco Itaú e a bandeira Visa, o cartão inclui uma série de benefícios aos clientes.

O acúmulo de pontos, por exemplo, pode chegar a 5,25 pontos por dólar gasto em viagens internacionais e 4,5 em viagens nacionais. Mas o benefício só vale para membros do Clube TudoAzul, clube de acúmulo de pontos da companhia. Para quem não faz parte, o novo cartão gera 3 pontos a cada dólar gasto nas transações nacionais e 3,5 nas internacionais. Os pontos não expiram.

Ao atingir 50.000 pontos no novo cartão, o cliente passa a ter direito a levar um acompanhante em viagens pelo Brasil ou exterior, sem precisar de outra passagem. O benefício pode ser usado duas vezes ao ano. Ao chegar aos 50.000 pontos, o cliente também poderá viajar na classe executiva, benefício disponível duas vezes a cada 12 meses.

O cartão dá direito a despacho gratuito de três bagagens em voos domésticos, uma bagagem em voo na América do Sul e outras três bagagens em voos para Europa ou Estados Unidos. Quem tem o cartão também tem direito a check in e embarque prioritários, poderá fazer a antecipação gratuita de voos, e usar as salas VIP do aeroporto de Congonhas, em São Paulo, e Viracopos, Campinas. Recebe ainda duas diárias grátis na locação de veículos da Unidas.

Os benefícios, obviamente, não vêm de graça. A mensalidade do cartão é de 100 reais. Mas o cliente pode ter a isenção da anuidade do cartão, caso os gastos mensais atinjam 20.000 reais ou mais, considerando titular e dependentes. Se a fatura chegar a esse valor nos três primeiros meses de uso, o cliente ganha 60.000 pontos de bônus.

Aposta na retomada

Em comunicado pelo lançamento do cartão, o diretor do Itaú Unibanco, Rubens Fogli, diz que percebe “sinalizações de aquecimento no uso dos cartões para a compra de passagens, hospedagem e afins, com tendência positiva de crescimento e intensificação ainda neste fim de ano”.

Lançado ontem, o cartão chega em um momento de aumento das incertezas quanto à retomada das viagens, devido à segunda onda do novo coronavírus. França e Alemanha já decretaram novo lockdown. Nesta quinta-feira, os papéis da CVC (CVCB3) caíam 7,83%, enquanto os da Gol (GOLL4) e Azul (AZUL4) caíam 6,86% e 4,27%, respectivamente.