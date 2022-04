NotCo, de alimentos à base de planta, amplia linha de não-leite no Brasil

A foodtech NotCo, que produz alimentos como maionese, leite e hambúrguer à base de plantas, está ampliando sua linha de produtos no Brasil. Desde março, dois novos sabores da linha de leite da startup, a NotMilk, estão disponíveis nas lojas: o Café Caramelo e o Zero Adição de Açúcares.

"O leite é a segunda categoria em volume no mercado de substitutos de animais, atrás apenas dos substitutos de carne. Não é uma mudança fácil, então a opção deve preservar o sabor e o desempenho do cozimento para minimizar as barreiras", diz Vanessa Giangiacomo, diretora de Marketing da NotCo.

Segundo a executiva, a opção sem adição de açúcares era, inclusive, um pedido dos consumidores da marca. Já a ideia do Café Caramelo era trazer as bebidas de cafeteria para dentro da casa dos clientes.

"A novidade vem pronta para consumo e, apesar de conter café, é possível acrescentar mais, dependendo do paladar. Outra opção é tomá-lo espumado, no aerocino", explica Giangiacomo.

Fundada em 2015 no Chile, a startup começou a fazer sucesso com a sua maionese vegetal, a NotMayo. Com a ajuda da inteligência artificial, em 2019, a companhia encontrou uma combinação específica de abacaxi, repolho e ervilha que resultaria em um novo produto com características semelhantes ao leite de vaca. Desde então, a NotCo ampliou seu portfólio incluindo sorvetes, hambúrgueres e nuggets.

Em julho do ano passado, após um aporte de 235 milhões de dólares liderado pela empresa de investimentos americana Tiger Global, a NotCo se tornou uma startup unicórnio, atingindo o valor de mercado de 1,5 bilhão de dólares.