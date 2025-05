Nomad usa tradição de jogar moedas em fontes para incentivar investimento em dólar

A fintech Nomad lançou sua nova campanha publicitária, “Fontes”, com foco em estimular o investimento em dólar entre os brasileiros. Criada pela agência David, a ação aposta em tom bem-humorado para questionar tradições populares, como jogar moedas em fontes turísticas, e promover a educação financeira.

O filme foi gravado em diferentes destinos turísticos e registra pessoas reais jogando moedas em fontes icônicas, como a Fontana di Trevi, em Roma. A peça convida o público a refletir sobre o gesto simbólico e sugere que investir em dólar, de forma consistente, é uma alternativa mais eficaz para proteger o patrimônio e realizar objetivos financeiros.

“Queremos mostrar que investir em dólar não precisa ser complicado ou distante da realidade das pessoas. Unimos hábitos culturais com educação financeira de forma leve e aspiracional, com o objetivo de transmitir uma mensagem importante”, diz Thais Souza Nicolau, diretora de marketing da Nomad. “A ideia é despertar o brasileiro para o fato de que realizar grandes sonhos exige mais do que uma moeda na fonte, exige planejamento e investimento em moeda forte”, complementa.

A campanha marca o início do novo posicionamento da fintech, com o conceito “Caia na real. Invista em dólar”. O trocadilho com o real brasileiro busca reforçar o foco da marca em ampliar o acesso dos brasileiros a soluções financeiras internacionais, com destaque para a dolarização do patrimônio como estratégia de proteção.

Além da presença digital, a campanha terá desdobramentos em mídia out of home em São Paulo e conteúdos na página “Caia na Real”, criada especialmente para o projeto. A fintech também passa a divulgar uma newsletter semanal com análises do mercado financeiro.

Segundo Nicolau, o objetivo é facilitar o acesso à informação. “Construímos conteúdos ricos, com informações detalhadas sobre a importância de investir em dólar, e também estamos lançando uma newsletter semanal, que vai trazer insights do mercado semanalmente”, diz.

A ação é lançada em um momento estratégico. Dados do Raio X do Investidor Brasileiro, da Anbima, mostram que apenas 2,5% das aplicações dos brasileiros estão no exterior, mesmo após uma valorização de 27% do dólar frente ao real em 2024.

“Estamos nos tornando uma opção prática e transparente para quem busca dolarizar o patrimônio como forma de diversificação e, consequentemente, proteção”, afirma Nicolau. “Com pouco mais de quatro anos de existência, temos mais de 3 milhões de clientes e cerca de US$ 1 bilhão de ativos sob custódia.”

Em paralelo, a fintech tem ampliado seus investimentos em conteúdos educativos. Atualmente, seu canal no YouTube reúne mais de 800 mil inscritos, com transmissões ao vivo e vídeos semanais com análises de mercado e interação com especialistas da empresa.

A Nomad projeta encerrar 2025 com alta de 85% no número de clientes que dolarizam seus investimentos. A estimativa considera o avanço da operação e o posicionamento da empresa no mercado de serviços financeiros internacionais.