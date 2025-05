Zeiss investe R$ 2 milhões em campanha nacional sobre miopia infantil

Com o objetivo de ampliar o debate sobre a miopia infantil, a Zeiss Vision, multinacional alemã de tecnologia óptica, investiu R$ 2 milhões em uma nova campanha nacional voltada à conscientização de pais, educadores e profissionais de saúde sobre o avanço da condição, que já atinge uma em cada três crianças no mundo, segundo estudo publicado no British Journal of Ophthalmology.

Batizada de “Abra os olhos para a miopia infantil”, a iniciativa chama atenção para os impactos do distúrbio — caracterizado pela dificuldade de enxergar de longe — no desempenho escolar e na vida social das crianças. A campanha também busca informar, combater mitos e incentivar hábitos saudáveis de cuidado com a visão, como a visita regular ao oftalmologista.

“Estamos falando de um problema que cresceu bastante após a pandemia, mas que ainda é pouco debatido, mesmo entre profissionais da saúde. Vemos muitos casos, relatados por médicos, de crianças que perdem interesse pelos estudos ou vida social por não serem corretamente diagnosticadas”, diz Paula Queiroz, diretora de marketing e produtos da Zeiss Vision Brasil.

De acordo com a Associação Médica Brasileira (AMB), o número de óculos prescritos a crianças no Brasil triplicou nos últimos cinco anos. “A oftalmologia ainda não faz parte da rotina de muitas famílias, inclusive aquelas com acesso à saúde privada. Por isso, é fundamental alertar a sociedade sobre o tema. Nosso investimento visa justamente mudar esse cenário, levando informação de qualidade para famílias e educadores”, afirma a executiva.

Segundo ela, o montante destina-se a múltiplos formatos e canais para garantir uma comunicação ampla e eficiente. A campanha usa imagens simbólicas, como fotos de crianças cobrindo um dos olhos, para chamar atenção e gerar identificação. Além disso, a Zeiss investe em uma série de vlogs que acompanharão a rotina de uma criança míope durante seis meses, transformando informações técnicas em conteúdo acessível para o público geral.

“Adotaremos a diversificação de formatos para potencializar a entrega da campanha, desde mídia digital multicanal, combinando formatos em redes sociais, busca, mídia programática e plataformas baseadas nos interesses do público alvo, até mídia físicas em pontos estratégicos da cidade”, explica a diretora de marketing.

Parte significativa do investimento está também no lançamento de uma animação inédita de 60 segundos, criada 100% por inteligência artificial (IA), que será exibida nos principais cinemas do país, aproveitando os lançamentos infantis das férias escolares, além de mídias digitais.

A produção conta a história do “Ladrão de Sonhos”, personagem que simboliza os efeitos da miopia na vida das crianças, afetando seu desempenho escolar e esportivo.

Segundo a executiva, globalmente, a Zeiss tem atuado de forma expressiva no combate à miopia infantil. Em 2023, a empresa lançou no Brasil as lentes MyoCare, desenvolvidas especificamente para o gerenciamento da miopia axial. "Além disso, o portfólio de equipamentos refrativos da empresa será ampliado com o lançamento de um biômetro, equipamento fundamental para o diagnóstico preciso da miopia axial. O aparelho será comercializado em todo o país, com o objetivo de contribuir para o avanço do conhecimento, o diagnóstico precoce e o tratamento adequado da condição", finaliza.