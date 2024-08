O que você realmente precisa olhar na etiqueta quando for comprar uma roupa

Ao escolher roupas, muitas pessoas se concentram em estilo e preço, mas a composição dos tecidos é um fator cada vez mais importante para a sustentabilidade. As roupas que usamos têm um impacto significativo no meio ambiente, e optar por tecidos feitos de fibras 100% naturais, como algodão e lã, pode ajudar a mitigar esse impacto, segundo informações do Washington Post.

Os tecidos mistos, que combinam fibras naturais e sintéticas, são cada vez mais comuns na indústria da moda. Embora esses materiais possam oferecer durabilidade e conforto, eles representam um desafio ambiental. Quando misturados, os tecidos tornam-se difíceis de reciclar, o que contribui para o acúmulo de roupas em aterros sanitários ao redor do mundo. Por exemplo, uma mistura de algodão com elastano, comum em jeans, é mais difícil de separar e processar do que tecidos compostos inteiramente por fibras naturais ou sintéticas.

Além disso, o processo de reciclagem é mais complexo e caro para tecidos mistos. A presença de fibras sintéticas, como poliéster ou spandex, pode até mesmo danificar as máquinas de reciclagem. Isso significa que muitas dessas peças acabam sendo descartadas, aumentando a quantidade de resíduos. Por outro lado, roupas feitas com fibras 100% naturais são mais fáceis de reciclar, pois os materiais podem ser separados e reutilizados com maior eficiência.

Impacto ambiental

Além da dificuldade de reciclagem, os tecidos mistos têm outro impacto ambiental negativo. Durante a lavagem, fibras sintéticas presentes em tecidos mistos liberam micro plásticos que acabam nos oceanos. Esses objetos são ingeridos por animais marinhos e podem entrar na cadeia alimentar, chegando até nós. Embora os efeitos na saúde humana ainda estejam sendo estudados, é consenso entre os cientistas que essa poluição deve ser minimizada.

Outro ponto crucial é a durabilidade e o ciclo de vida das roupas. Tecidos 100% naturais, como algodão e lã, tendem a ser mais biodegradáveis e menos poluentes ao longo de sua vida útil. Mesmo que esses materiais também liberem fragmentos durante a lavagem, esses resíduos são mais facilmente decompostos pela natureza, ao contrário das fibras sintéticas que persistem por décadas no ambiente.

Como escolher tecidos

Ao fazer compras, é importante ler as etiquetas das roupas e entender a composição dos tecidos. Evitar misturas de fibras naturais e sintéticas é um bom começo, mas também é importante considerar outros fatores. Por exemplo, o algodão orgânico é uma opção mais sustentável em comparação ao algodão convencional, pois utiliza menos água e pesticidas em sua produção. Tecidos como o linho e o cânhamo, que demandam menos recursos naturais para serem produzidos, também são boas escolhas.

Outra dica é optar por roupas de segunda mão. Comprar peças usadas ajuda a prolongar a vida útil dos tecidos, evitando que eles acabem em aterros sanitários. Além disso, escolher roupas feitas de materiais reciclados, como poliéster reciclado, também é uma maneira de reduzir o impacto ambiental.

Em resumo, fazer escolhas conscientes ao comprar roupas não é apenas uma questão de estilo, mas também de responsabilidade ambiental. Optar por tecidos 100% naturais, preferir peças recicladas e evitar misturas de fibras são passos importantes para contribuir com a sustentabilidade na moda.