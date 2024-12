Mondelez adota IA para renovar clássicos e criar novos snacks

A Mondelez, gigante responsável por marcas como Oreo, Chips Ahoy e Ritz, está revolucionando o processo de desenvolvimento de seus produtos com o uso de inteligência artificial (IA). A nova ferramenta, criada em parceria com a consultoria de software Fourkind e utilizando aprendizado de máquina, tem acelerado a criação de receitas e otimizado a adaptação de snacks clássicos para atender às preferências do consumidor de forma eficiente e sustentável. A reportagem é do The Wall Street Journal.

Inovação nos laboratórios da Mondelez

A ferramenta de IA foi desenvolvida em 2019 e agora alcançou uso crítico nos Estados Unidos para biscoitos e snacks assados, além de bebidas em pó globalmente. O sistema permite que cientistas da Mondelez especifiquem características desejadas, como sabor (baunilha, salgado ou amanteigado), aroma (oleoso ou tostado) e aparência (quantidade de chips, formato), além de considerar custos, impacto ambiental e perfil nutricional.

“Podemos criar novos produtos ou atualizar clássicos em um ritmo quatro a cinco vezes mais rápido do que antes”, explicou Kevin Wallenstein, gerente da divisão digital de pesquisa e desenvolvimento de biscoitos. Apesar do suporte da IA, humanos ainda fazem a degustação final para garantir a qualidade.

Produtos renovados e novas extensões de marca

A tecnologia já foi aplicada em mais de 70 projetos, incluindo o lançamento do Gluten Free Golden Oreo e a atualização da receita de Chips Ahoy. Receitas existentes são periodicamente revisadas para mudanças, como a troca de fornecedores de ingredientes, garantindo que os produtos evoluam sem perder a essência.

Por exemplo, Wallenstein explicou que a ferramenta já sugeriu alterações inadequadas, como aumentar a quantidade de bicarbonato de sódio em biscoitos para reduzir custos — um erro corrigido graças à supervisão humana. “O papel do 'guardião da marca' é crucial para manter a essência de produtos como Oreo intacta”, acrescentou.

Resultados de vendas

A abordagem inovadora da Mondelez tem contribuído para seu desempenho sólido, com crescimento de vendas orgânicas de 5,4% no último trimestre, superando concorrentes em um cenário econômico desafiador. O CEO Dirk Van de Put enfatiza investimentos contínuos em marcas e produtos, mesmo em períodos de retração no mercado.

A IA também ajuda a empresa a responder rapidamente às mudanças no comportamento dos consumidores, mantendo o equilíbrio entre inovação e familiaridade. Segundo Marion Nestle, professora emérita de nutrição da Universidade de Nova York, “extensões de marca funcionam porque os consumidores aceitam novidades que ainda remetem aos produtos que conhecem e confiam”.

Embora a IA tenha se tornado uma ferramenta central, há limites claros. Produtos altamente experimentais não ressoam tão bem quanto atualizações que mantêm a identidade das marcas. A Mondelez continua a explorar o potencial da tecnologia para melhorar a eficiência e a sustentabilidade, mas com cautela para não alienar consumidores leais.