MMA Latam lança plataforma customizável de NFT para premiações

Nesta quarta-feira, 8, acontece o lançamento da primeira plataforma de NFTs (Tokens Não Fungíveis, da sigla em inglês) voltada para premiações no Brasil, a theawards.io. A iniciativa é da MMA Latam, maior entidade de marketing integrado à tecnologia do mundo, da agência Ginga e da empresa de tecnologia com foco em tokenização BetaBlocks.

A MMA Latam anuncia também o Smarties Latam 2022, um prêmio NFT, que segundo a empresa é o primeiro do mundo e terá troféus em versão tokenizada, com conceito criativo de Adhemas Batista.

“A partir dos Smarties, a theawards.io também atenderá ao nosso ecossistema de marcas e agências, que formam uma comunidade aderente a tendências e novas tecnologias e que buscam soluções para potencializar suas relações com os clientes e consumidores”, diz Fabiano Destri Lobo, diretor-executivo da MMA Latam.

Segundo o executivo, a demanda por esse tipo de solução cresce a cada dia, e por isto, o projeto demandou mais de R$2 milhões em investimentos que incluem licenciamento, plataforma, inteligência, planejamento e desenvolvimento, comunicação e aplicação do conceito.

Smarties

Na prática, os Os Smarties premiam campanhas de marketing que envolvem tecnologia que impactam negócios, pela criatividade e inovação. Globalmente, os Smarties contam com mais de 3 mil inscrições em mais de 14 categorias. A partir de 2022, eles deixam de ser apenas em troféu físico e passam a ter uma versão em arte digital.

O prêmio em NFT terá 4 artes animadas de Adhemas Batista, representando as categorias de troféus dos Smarties (Bronze, Prata, Ouro e Grand Prix).

As artes poderão ser impressas e entregues emolduradas, caso os premiados desejem. Os ganhadores ainda poderão ter serviços atrelados aos prêmios como workshops e visitas aos eventos da MMA.

“Nós, da MMA, queremos mapear o futuro do marketing, e nada melhor do que criar na prática uma inovação que vem para revolucionar esse ecossistema. Queremos mudar o cenário de premiações no Brasil e no mundo oferecendo a marcas e agências um lugar que será a referência para a prática”, diz Fabiano Destri Lobo.