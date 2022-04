Marcas têm destaque nas redes com patrocínio recorde ao Lolla

Três dias, 300 mil pessoas e patrocínio recorde de marcas como Doritos, Budweiser e Adidas. Por onde se andava no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, ações de marketing e a exposição de logos era parte do próprio Lollapalooza.

Chevrolet e Vivo também fizeram parte do grupo chamado de patrocínio master.

Além de proporcionar atividades e ganhar engajamento com as pessoas ali, as marcas tiveram bons efeitos nas redes sociais. 18,7% das imagens compartilhadas durante o Lollapalooza mostram marcas patrocinadoras.

Os dados foram obtidos com uma metodologia de inteligência artificial desenvolvida pelas empresas Elife e a SA365, com a ferramenta Brand Logo Detection, que analisou quase 28,3 mil fotografias publicadas no Instagram entre os dias 25 e 27 de março para descobrir as marcas mais presentes e os estilos usados pelos frequentadores do festival.

A marca mais presentes nas fotos foi a Doritos, que foi patrocinadora master, com 9,1% das aparições. Em segundo lugar, vem o canal Multishow, que teve sua marca exposta em 3,1% das marcas.

Depois do Multishow, quem aparece em terceiro lugar foi a Budweiser, com 2%. Em quarto, foi a Adidas, com 1,5%.

A organização do Lolla não revelou valores sobre a soma do patrocínio, mas apenas citou que eles superaram o ano de 2019, que era o recorde anterior.

O relatório da Elife e da SA365 mostrou que essa presença forte dentro das marcas aconteceu devido a duas principais estratégias: atrelar os logotipos a painéis artísticos, banners e murais aumentou o share of image das marcas patrocinadoras. A distribuição de brindes com os logos das marcas também contribuiu para a maior aparição nas imagens.

A Adidas, por exemplo, ofereceu shoulder bags, muito úteis em eventos abertos. Já a Budweiser inseriu o logo nos copos de plástico que continham a cerveja.

As marcas Coca-Cola e MCDonald's, que estão na categoria 'Patrocinadores", também tiveram força dentro das publicações no Instagram.