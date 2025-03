Com temor sobre demanda por chips, Nvidia acumula queda de 18% na Nasdaq este ano

Os investidores da Nvidia (NVDA) enfrentaram mais um dia de forte volatilidade nesta quinta-feira, 6. As ações da empresa recuavam 5,7% na Nasdaq no meio da tarde, ampliando a perda acumulada no ano para 18%. Com isso, a companhia viu seu valor de mercado cair para R$ 2,71 trilhões, bem abaixo do pico de R$ 3,4 trilhões que já atingiu.

A empresa, que liderou a valorização impulsionada pela inteligência artificial, enfrenta um cenário mais desafiador, com concorrência crescente e incertezas sobre a demanda. Nesta quinta, a Alibaba anunciou o lançamento do QwQ-32B, seu novo modelo de IA, prometendo superar os rivais DeepSeek e ChatGPT, da OpenAI. A notícia aumentou os temores de que avanços tecnológicos possam reduzir a necessidade de chips de alto desempenho, afetando a demanda pelos produtos da Nvidia.

Contágio no setor de semicondutores

A queda da Nvidia puxou para baixo outras gigantes do setor. Entre os principais rivais, a Broadcom (AVGO) recuava 5,81% e a AMD (AMD) cedia 2%. Já a britânica Arm (ARM), fornecedora de arquitetura para chips de IA, caía 4%, enquanto a Micron (MU) perdia 4,48%. A Qualcomm (QCOM) também operava no vermelho, com baixa superior a 1,4%.

Analistas avaliam que as fabricantes de chips de IA estão sendo pressionadas por um "furacão de preocupações", que inclui dúvidas sobre a continuidade da forte demanda, problemas na cadeia de suprimentos e riscos regulatórios.

CoreWeave e Marvell ampliam pessimismo

O mau humor no setor se intensificou com uma série de notícias negativas. A CoreWeave, provedora de serviços em nuvem avaliada em US$ 35 bilhões e grande cliente da Nvidia, perdeu contratos com a Microsoft (MSFT) devido a problemas de entrega e atrasos. A perda de um parceiro desse porte levanta dúvidas sobre a previsibilidade da demanda por GPUs avançadas.

Além disso, a Marvell Technology (MRVL), fornecedora de semicondutores para Amazon e Microsoft, divulgou resultados trimestrais abaixo das expectativas do mercado. A empresa, que aposta na IA para impulsionar seus negócios, viu suas ações despencarem mais de 17% nesta quinta-feira.

Tarifas

Somado ao cenário de concorrência, os mercados seguem pressionados pela guerra tarifária do presidente americano, Donald Trump. Embora as medidas não tenham impacto direto sobre a Nvidia, investidores reagiram negativamente ao anúncio, intensificando um movimento de correção mais amplo no setor de tecnologia.

Hoje à tarde, a Nasdaq chegou a cair 3% e amenizou a queda após Trump adiar mais uma vez a cobrança de tarifas sobre algumas das importações que chegam ao país vindas do Canadá e do México. A data prevista agora é dia 2 de abril.