Youtubers milionários: quanto ganham os criadores de conteúdo mais ricos do YouTube

Já se foram os dias em que os youtubers tinham o mercado de criação de conteúdo “só” para eles. Hoje em dia, eles competem com a Geração Z e o crescimento dos vídeos em formato curto em apps como o TikTok – mas isso não quer dizer que trabalhar com o YouTube não seja mais um negócio lucrativo.

Muito pelo contrário: em 2021, as maiores influencers do TikTok – as irmãs Charlie e Dixie D’Amelio – faturaram cerca de US$ 27 milhões, segundo a revista Forbes. Estima-se que a conta mais seguida deste ano, do senegalês Khaby Lame, tenha conseguido um montante de US$ 10 milhões em 2022.

Os valores são bem menores em comparação com o faturamento anual dos cinco youtubers mais ricos da plataforma. Só o primeiro da lista compilada pela americana Forbes, o criador americano Mr. Beast, ganhou mais que as irmãs D’Amelio e Lame junto – foram cerca de US$ 54 milhões em 2021. Veja a lista:

1. Mr Beast

Jimmy Donaldson, ou Mr Beast, é conhecido por seus vídeos em estilo reality show. O norte-americano de 24 anos já recriou os jogos de Round 6, da Netflix, seu vídeo de maior sucesso.

Ele passou a chamar atenção das marcas depois que seus vídeos de alta produção – que envolvem muito dinheiro, desafios divertidos e um público majoritariamente infantil – ganharam destaque na comunidade. Todos têm legendas e áudio em diversas línguas, o que alavanca as visualizações.

Inscritos no YouTube: 115 milhões

Faturamento anual: US$ 54 milhões

Patrimônio líquido estimado: US$ 500 milhões

2. Jake Paul

Ao lado de seu irmão Logan (que ficou em 9° lugar), Jake Paul é um dos criadores de conteúdo mais polêmicos do YouTube. Os irmãos Paul começaram a crescer na plataforma após migrarem do app Vine em 2016 e conquistaram uma legião de fãs, um público também majoritariamente infantil.

Na época, Jake Paul atuou brevemente em um programa da Disney, mas foi demitido após seus vídeos escandalosos – como u, em que ateia fogo a um sofá dentro de uma piscina vazia – receberem mídia negativa. Hoje, Paul se concentra em lutas de boxe profissionais e já até disputou contra Anderson Silva.

Inscritos no YouTube: 20,4 milhões

Faturamento anual: US$ 45 milhões

Patrimônio líquido estimado: US$ 30 milhões

3. Markiplier

Mark Fischbach, ou Markiplier, é o gamer mais rico do YouTube. Apesar de ter começado com vídeos de gameplay (transmissão de jogos), hoje Fischbach foca na produção de podcasts e já até lançou uma linha de roupas, a Cloak. Porém, acredita-se que a maior parte da sua renda ainda venha da venda de mercadorias vinculadas ao seu canal.

Inscritos no YouTube: 34 milhões

Faturamento anual: US$ 38 milhões

Patrimônio líquido estimado: US$ 35 milhões

4. Rhett & Link

A dupla em quarto lugar é conhecida pelo show matinal “Good Mythical Morning”. A série de vídeos criada por Rhett McLaughlin e Link Neal começou 10 anos atrás e já se expandiu para podcasts, séries de ficção, esquetes de comédia, merchandise, livros, músicas, turnês e mais.

Amigos desde a infância, McLaughlin e Neal são um dos poucos exemplos de criadores de conteúdos “antigos” do YouTube que ainda conseguem cultivar um público fiel.

Inscritos no YouTube: 18 milhões

Faturamento anual: US$ 30 milhões

Patrimônio líquido estimado: US$ 20 milhões

5. Unspeakable

Nathan Johnson Graham fica em quinto lugar com o canal Unspeakable. Gamer de sucesso entre o público infantil, o influenciador ficou famoso com vídeos jogando Minecraft e fazendo pegadinhas elaboradas. É a primeira vez que ele aparece na lista da Forbes – Graham vendeu os direitos de seu catálogo de conteúdo para uma empresa do mercado de influencers, a Spotter, e ganhou US$ 28,5 milhões em 2021.

Inscritos no YouTube: 14,8 milhões

Faturamento anual: US$ 28,5 milhões

Patrimônio líquido estimado: US$ 30 milhões