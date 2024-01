McFish de volta! Saiba quando o sanduíche chegará às lojas em todo o país

Um dos lanches mais famosos do McDonald's, o McFish está de volta ao cardápio. Nesta quarta-feira, 17, a rede de fast food iniciou a pré-venda via aplicativo do Mequi, contudo, conforme apurou a EXAME, o lançamento oficial do sanduíche nas lojas em todo o país está marcado para o próximo dia 6 de fevereiro.

A novidade foi anunciada inicialmente em uma postagem misteriosa nas redes sociais do McDonald's. "O McFish tá vindo aí mais gostoso do que nunca", diz a publicação, que destaca ainda o estoque "muito limitado", para empolgação e também frustração de clientes que pedem o retorno definitivo há ao menos cinco anos.

Vocês venceram. O McFish tá vindo aí mais gostoso do que nunca. Compre o seu na venda antecipada a partir do dia 17/01 e garanta o seu cupom pra quando ele chegar, porque o estoque é MUITO LIMITADO. Não vai perder, hein? pic.twitter.com/ONagz9IOZa — Méqui no BBB 24 🍔 (@McDonalds_BR) January 15, 2024

O sanduíche, que saiu do cardápio das lojas do Brasil em 2019, é feito com carne 100% peixe com um empanado crocante, molho emulsionado tártaro, pão e uma fatia de queijo sabor cheddar. Países como Estados Unidos e Austrália têm a opção no menu fixo.

De acordo com Méqui, para participar da pré-venda do McFish, que vai até o dia 29, é preciso acessar uma página na internet e fazer um cadastro, inserindo informações como nome completo, CPF, email e data de nascimento. Mais de 43 mil pessoas já se inscreveram na plataforma até a manhã desta quarta-feira, 17.

McDonald's anuncia volta do McFish com data oficial para o lançamento nacional

O resgate do sanduíche adquirido na pré-venda poderá ser feito pelo Peça e Retire - no app do Méqui – a partir de 30 de janeiro. Após o lançamento oficial, em 6 de fevereiro, o McFish estará no cardápio de todas as lojas do país, não somente no aplicativo, por tempo limitado.

McFish Duplo

Além de retornar com o icônico sanduíche, o McDonald’s anunciou ainda uma versão com o dobro de peixe, o McFish Duplo. Os combos médios (sanduíche, McFritas e bebida) saem a partir de R$ 30,90, o McFish, e R$ 35,90, o McFish Duplo. Já na compra avulsa, os sanduíches podem ser encontrados a partir de R$ 19,90 e R$ 24,90, respectivamente, podendo variar de acordo com a unidade escolhida.

“O McFish é uma paixão, e paixão não se explica. É um fenômeno de desejo entre nossos clientes e acompanhar a mobilização de todos os fãs desse sanduíche tem sido espetacular. Diante de um pedido feito com tanta saudade, entusiasmo e amor que só crescia, só tinha um jeito: trazê-lo de volta! Estamos muito empolgados, começamos agora com a novidade da venda antecipada, e tem muito mais coisa legal por vir!”, comentou Sérgio Eleutério, diretor de marketing do McDonald’s no Brasil.

Segundo a empresa, o peixe utilizado é da espécie Polaca, que é proveniente do Alasca e tem origem responsável, certificada pelo selo Marine Stewardship Council (MSC), "que garante que a fonte do peixe seja sustentável, ou seja, evitando a sobrepesca."

Oi sumido!

Antes mesmo do anúncio da venda antecipada, o McDonald’s já instigava o público com a possível volta do ícone. No fim de 2023, quem foi ao cinema assistir Aquaman 2: O Reino Perdido, teve os sentidos instigados com uma cena antes do filme que apresentava uma pequena pista da volta do McFish. Aproveitando o burburinho, tanto nas redes sociais quanto em OOHs espalhados pela cidade de São Paulo, o McDonald’s distribuiu uma série de conteúdo para manter as pessoas em dúvida e querendo desvendar esse mistério.

Os sanduíches estarão disponíveis, por tempo limitado, em restaurantes de todo o país para pedidos no balcão, pelos totens de autoatendimento, no Drive do Méqui, e no app do Méqui pelo McDelivery ou Peça e Retire. As compras realizadas na venda antecipada podem ser resgatadas até 18 de fevereiro, após o período, será cancelada e o valor estornado.

Além disso, caso o cliente seja cadastrado no programa de fidelidade Meu Méqui e se identifique no momento da compra, seja pelo QR code ou CPF, cada R$ 1 gasto se torna 100 pontos.