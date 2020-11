Magalu oferece 100% de dinheiro de volta em livros de autores negros

Neste Dia da Consciência Negra, o Magazine Luiza oferece 100% de dinheiro de volta em livros de autores brasileiros negros sobre diversos temas, nas compras pelo aplicativo. Estão disponíveis mais de 50 títulos de 32 autores, com frete grátis para todo o Brasil.

Segundo a empresa, o objetivo da ação é celebrar a negritude por meio da leitura, estimular o conhecimento de novos pontos de vista, diferentes perspectivas e incentivar a cultura. Na lista dos livros mais vendidos atualmente está o Pequeno Manual Antirracista, da filósofa Djamila Ribeiro. A obra trata de racismo, branquitude, violência racial e cultura e está entre as selecionadas da promoção por R$ 14,10.

Além de Djamila, estão na lista: Luana Génot com o livro Sim à Igualdade Racial, Jarid Arraes, com Heroínas Negras Brasileiras em 15 Cordéis, Lélia Gonzalez, com Por um Feminismo Afro-latino-americano, Gilberto Gil, com Todas as Letras, os clássicos de Machado de Assis e Lima Barreto entre outros.

Os benefícios são válidos apenas para os itens da seleção, indicada no post da Lu nas redes sociais. A compra é limitada a uma unidade do mesmo livro por pedido.

Dinheiro de volta Magalu

O dinheiro de volta nas compras, uma prática conhecida como cashback, será depositado na carteira virtual Magalu Pay. O dinheiro poderá ser usado no pagamento de contas, transferências ou em novas compras no aplicativo. O cash back do Magalu ainda é “garantido”.

Ainda que o cliente não tenha a conta do Magalu Pay no momento da compra, o dinheiro será depositado quando ele abrir — algo inédito no mercado. Assim que ele abrir a conta, os valores do cashback estarão disponíveis já no superaplicativo Magalu, sem a necessidade de fazer download de outro aplicativo.