Liv Up começa a vender papinha natural e orgânica para bebê

A pandemia do novo coronavírus fez com que as empresas se adaptassem ainda mais conforme os novos hábitos do consumidor. Com base em dados internos e na observação das tendências de mercado, a Liv Up, empresa de marmitas saudáveis, acaba de lançar papinhas para bebês, categoria que cresceu 51% segundo dados da empresa de análise Nielsen.

“Sabemos que a amamentação e o cuidado com os alimentos da criança são prioritárias na atividade parental, porém nos chamou atenção o aumento na busca por alternativas saudáveis e práticas para ajudar na fase de introdução alimentar. O nosso objetivo é sermos um parceiro para ajudar os cuidadores no processo de introdução alimentar”, explica Stella Brant, diretora de marketing e sócia da Liv Up.

Os alimentos indicados para crianças de 6 meses a 2 anos são 100% naturais e orgânicos, sem aditivos de conservantes, sal ou açúcar. Os produtos estão disponíveis em 12 sabores, custam entre R$9,50 e R$11,90 e estão disponíveis no site para as regiões metropolitanas de São Paulo e do Rio de Janeiro.

Pandemia

Com o isolamento social e parte da população em home office, a Liv Up projeta, ao menos, manter o crescimento que triplica anualmente. Na segunda quinzena de março, por exemplo, a demanda de pedidos aumentou em 2,5 vezes, momento em que a empresa aproveitou para fazer um lançamento focado em saladas.

“Ampliamos nossa presença para diferentes momentos de consumo para atender a essas demandas. A pandemia acelerou a consciência e preocupação das pessoas sobre o próprio bem-estar e a saúde, ao mesmo tempo em que a praticidade é necessária”, diz Brant.

A executiva lembra ainda que a empresa buscou mitigar os danos dos produtores de alimentos orgânicos que sofreram com os restaurantes e outros estabelecimentos fechados ao usar esses produtos direto nas marmitas comercializadas pela empresa.