Lay’s muda logotipo e embalagem em sua maior reformulação em quase 100 anos

Novo design das embalagens da Lay’s traz paleta inspirada nos ingredientes e o selo “feito com batatas de verdade”, parte da reformulação global da marca (Reprodução)
Publicado em 11 de outubro de 2025 às 12h53.
A Lay’s está passando pela maior reformulação de sua marca em quase 100 anos. A mudança acontece em um momento em que a fabricante de batatas ajusta suas receitas nos Estados Unidos para eliminar corantes e aromatizantes artificiais.
O objetivo é reforçar ao público que todos os produtos da marca são feitos com batatas cultivadas em fazendas — um dado ainda desconhecido por 42% dos consumidores, segundo a própria companhia.
A nova identidade visual foi desenvolvida pela equipe de design e inovação da PepsiCo. O logotipo mantém o tradicional sol amarelo, agora descrito pela empresa como “mais quente e distinto”. Raios de luz — apelidados de “Raios Lay’s” — irradiam do símbolo, em referência à luz solar que impulsiona o crescimento das batatas. A fita vermelha, elemento clássico da marca, foi preservada.
As embalagens também ganharam nova paleta de cores, inspirada nos ingredientes das receitas, com tons como verde-picles, marrom-nogueira e vermelho-salgado. No centro, aparece agora o selo “feito com batatas de verdade”.
Segundo Carl Gerhards, diretor sênior de design da PepsiCo para a Lay’s Global, o redesenho “é uma carta de amor às origens da marca” e busca criar um sistema de design mais flexível para os diferentes países onde a Lay’s atua.
A vice-presidente global de marketing, Alexis Porter, disse ao portal Ad Age que o processo levou cerca de um ano e que novas ações ligadas ao novo visual ainda serão anunciadas.
Além da atualização estética, a reformulação inclui mudanças de produto. Até o fim do ano, todos os principais snacks da Lay’s nos Estados Unidos deixarão de conter sabores e corantes artificiais.
As linhas Lay’s Baked e Lay’s Kettle Cooked também terão novos ingredientes. A primeira passa a ser feita com azeite de oliva e 50% menos gordura que a versão tradicional; a segunda ganha uma versão reduzida em gordura com óleo de abacate.
A empresa afirma que trabalha com mais de 100 fazendas familiares na América do Norte e que a PepsiCo compra batatas e outros ingredientes de produtores em mais de 60 países. “A nova identidade visual celebra a batata cultivada na fazenda, origem de cada chips da Lay’s”, destacou o vice-presidente global de marketing da marca.
A reformulação completa deve se estender até 2026, quando novos produtos, incluindo molhos, devem chegar ao portfólio.