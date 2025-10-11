Lay’s muda logotipo e embalagem em sua maior reformulação em quase 100 anos

A Lay’s está passando pela maior reformulação de sua marca em quase 100 anos. A mudança acontece em um momento em que a fabricante de batatas ajusta suas receitas nos Estados Unidos para eliminar corantes e aromatizantes artificiais.

O objetivo é reforçar ao público que todos os produtos da marca são feitos com batatas cultivadas em fazendas — um dado ainda desconhecido por 42% dos consumidores, segundo a própria companhia.

A nova identidade visual foi desenvolvida pela equipe de design e inovação da PepsiCo. O logotipo mantém o tradicional sol amarelo, agora descrito pela empresa como “mais quente e distinto”. Raios de luz — apelidados de “Raios Lay’s” — irradiam do símbolo, em referência à luz solar que impulsiona o crescimento das batatas. A fita vermelha, elemento clássico da marca, foi preservada.

As embalagens também ganharam nova paleta de cores, inspirada nos ingredientes das receitas, com tons como verde-picles, marrom-nogueira e vermelho-salgado. No centro, aparece agora o selo “feito com batatas de verdade”.

Segundo Carl Gerhards, diretor sênior de design da PepsiCo para a Lay’s Global, o redesenho “é uma carta de amor às origens da marca” e busca criar um sistema de design mais flexível para os diferentes países onde a Lay’s atua.

A vice-presidente global de marketing, Alexis Porter, disse ao portal Ad Age que o processo levou cerca de um ano e que novas ações ligadas ao novo visual ainda serão anunciadas.

Evolução das embalagens da Lay’s desde 1944 até a nova versão de 2025 (Reprodução/Pepsico.com)

Ingredientes mais naturais

Além da atualização estética, a reformulação inclui mudanças de produto. Até o fim do ano, todos os principais snacks da Lay’s nos Estados Unidos deixarão de conter sabores e corantes artificiais.

As linhas Lay’s Baked e Lay’s Kettle Cooked também terão novos ingredientes. A primeira passa a ser feita com azeite de oliva e 50% menos gordura que a versão tradicional; a segunda ganha uma versão reduzida em gordura com óleo de abacate.

A empresa afirma que trabalha com mais de 100 fazendas familiares na América do Norte e que a PepsiCo compra batatas e outros ingredientes de produtores em mais de 60 países. “A nova identidade visual celebra a batata cultivada na fazenda, origem de cada chips da Lay’s”, destacou o vice-presidente global de marketing da marca.

A reformulação completa deve se estender até 2026, quando novos produtos, incluindo molhos, devem chegar ao portfólio.