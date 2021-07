Kwai e Panini distribuem R$ 42 milhões para colecionadores de figurinhas

A partir deste sábado, 3, quem completar o álbum de figurinhas digital da Copa América de futebol, estará elegível a receber dinheiro. Mais precisamente, os colecionadores terão à disposição 8 milhões de dólares, o equivalente a cerca de 42 milhões de reais, como incentivo para realizar a tarefa.

Essa promoção é resultado de uma parceria entre a rede social Kwai, concorrente do Tik Tok, e a Panini, lendária editora de quadrinhos e figurinhas. Serão nove dias de atividades no aplicativo de vídeos curtos. Para ganhar uma parte do dinheiro, os aficionados terão de cumprir desafios como produzir conteúdo com filtros especiais e assistir a vídeos e transmissões exclusivas.

A ação é gratuita e será realizada no Brasil, na Colômbia, Argentina, no Chile e no Peru, países que disputam a Copa América, além do México, que não está no campeonato. A Kwai vem apostando no futebol para se promover na América Latina. Além do torneio de seleções, ela patrocina o Campeonato Brasileiro.

O aplicativo que paga para você usá-lo

O formato de vídeos rápidos e curtos vem tomando conta das redes sociais. Instagram e TikTok são os aplicativos mais populares que disponibilizam esse serviço para os usuários. Mas já pensou em ganhar dinheiro para assistir videos?

É isso que propõe o Kwai, uma rede social de vídeos curtos. A campanha chamada Kwai Golds dá dinheiro aos usuários que completam metas diárias no aplicativo, como assistir videos ou convidar amigos.

Para participar do programa, basta se cadastrar e fazer o login no aplicativo. É preciso também ter mais de 18 anos, morar no Brasil e uma conta-corrente ativa.

Ao assistir vídeos no app são contabilizadas moedas (Kwai Golds) na Central Financeira. Quanto mais tempo assistir, mais moedas são revertidas para a conta. Além disso, ao fazer check-in diário na plataforma o usuário recebe moedas como recompensa.

Para cada 10 mil moedas acumuladas, a pessoa consegue R$1, que pode ser resgatado via Pix para qualquer conta bancária ou revertido em recarga de celular. Segundo informações do Kwai, após a solicitação, o valor resgatado tem até 5 dias úteis para cair na conta informada.