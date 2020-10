Jack Daniel’s muda slogan e faz primeira campanha na TV brasileira

A marca de bebidas Jack Daniel’s lança sua primeira campanha global de marketing nesta quinta-feira, 1º de outubro, de forma simultânea em mais de 100 países.

A campanha estreia o slogan Make It Count e fala sobre o impacto na vida das pessoas quando elas decidem fazer, todos os dias, escolhas ousadas e com propósitos. Segundo a marca, a inspiração para a esta comunicação, desenvolvida pela agência americana Energy BBDO, vem de um anúncio antigo de que o criador Jack dizia: “orgulhosamente apreciado de estabelecimentos finos a outros locais questionáveis”. A frase serviu de lembrete aos criadores por ser para todos os públicos.

Com duração de 60 segundos, o filme “First Timers”, gravado na Ucrânia, dá início à campanha. “Com Make It Count, temos uma plataforma de longo-prazo, que ressoa com os consumidores de hoje e transmite a mensagem do espírito independente e ousado de Jack”, reforça Matias Bentel, diretor de marcas da Brown-Forman.

Esta é a primeira vez que uma campanha de Jack Daniel’s chega à TV brasileira, com veiculação em canais fechados, além da divulgação em mídia out of home e digital.

“Se você olhar a história de Jack, nunca houve um único slogan que fosse utilizado de forma global e isso é uma das coisas que eu acredito ser mais empolgantes. A união de Jack ao redor do mundo sobre uma mesma lente: Make It Count. Trata-se de uma plataforma de longo prazo, que carrega a essência sem mudar as raízes”, diz Caio Almeida, gerente de marketing da Jack Daniel’s no Brasil.