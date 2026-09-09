Itaim Bibi lidera ranking de bairros que mais pedem café por delivery em São Paulo

Se existe um endereço em São Paulo onde o café chega com frequência à porta, é o Itaim Bibi. O bairro lidera o ranking dos locais que mais pedem café por delivery na cidade, seguido por Vila Mariana, Jardim Paulista, Pinheiros e Bela Vista.

Os dados são de um levantamento realizado pela 99Food, e mostram o peso da capital paulista nesse mercado: 55% dos pedidos de café por delivery realizados no Brasil são feitos em São Paulo.

O ranking dos bairros, por sua vez, indica que o hábito não está restrito a uma única região da cidade, reunindo endereços das zonas Oeste, Sul e Central. O resultado coloca bairros com forte concentração de escritórios, comércio e circulação de pessoas entre os principais pontos de consumo da bebida por delivery.

Café da manhã concentra os pedidos

O horário em que esses pedidos acontecem reforça a associação entre café e início do dia. Quase 45% das entregas de café em São Paulo ocorrem no café da manhã, período que concentra o maior volume de pedidos. O almoço aparece em segundo lugar, com mais de 24%.

A quinta-feira é o dia da semana com maior número de pedidos da bebida na plataforma.

Embora o café quente ainda seja predominante, o comportamento dos consumidores paulistanos também inclui versões geladas. Elas representam quase 22% dos pedidos na cidade, acima da média nacional de 14,5%. As bebidas quentes, por outro lado, correspondem a mais de 78% das escolhas.

O café americano é o mais pedido em São Paulo, seguido pelo espresso e pelo cappuccino. A partir da quarta posição, o ranking paulista se distancia do nacional: mocha e macchiato aparecem na sequência.

No Brasil, os cinco tipos de café mais pedidos são americano, espresso, cappuccino, café com leite e mocha. O café com leite, portanto, perde espaço entre os cinco primeiros quando o recorte passa a ser exclusivamente a capital paulista.

99Food e Starbucks querem esse consumidor

O cenário de consumo ajuda a contextualizar movimentos recentes de cafeterias e marcas que apostam em preparos sazonais e combinações além do café tradicional.

“O mercado de delivery em São Paulo evoluiu para além das refeições principais. Ao oferecer conveniência e preços acessíveis, a 99Food contribui para estimular esse novo comportamento: o pedido de café via aplicativo”, diz Bruno Rossini, diretor sênior de comunicação da 99.

linha Pumpkin Spice, da Em setembro, a 99Food passou a oferecer com exclusividade a, da Starbucks , durante o período de relançamento da bebida no Brasil.

“Essa tendência, liderada pelo consumidor paulistano, valida nossa estratégia de parcerias exclusivas, como essa com a Starbucks, e reforça o papel da marca em promover novas ocasiões de consumo”, completa Rossini.

A parceria vai até o dia 22 de setembro. Os produtos da linha Pumpkin Spice podem ser pedidos pela plataforma da 99Food, além da disponibilidade nas lojas físicas da rede.