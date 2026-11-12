Daniel, Murilo ou Tina? Enquete revela quem deve deixar 'A Fazenda 18' nesta quinta

'A Fazenda 18': votação do público define qual dos três participantes deixa o reality nesta quinta-feira, 5 (Reprodução / TV Record)
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Publicado em 12 de novembro de 2026 às 08h50.
A "Fazenda 18" chegou à oitava roça da edição. Nesta quinta-feira, 12, o público escolhe quem vai deixar Itapecerica da Serra e perder a chance de ganhar os R$ 2 milhões. Estão no páreo Daniel Erthal, Murilo Dias e Tina Calamba.
Pesquisas divulgadas nesta quinta-feira apontam o participante que deve sair na edição de hoje, que vai ao ar às 22h30, depois da novela "Reis".
Na votação de "A Fazenda", o público vota para salvar seu participante favorito, e o peão que recebe a menor porcentagem de votos é eliminado.
Até as 08h30, já foram apurados 348.425 pelo site Votalhada. Na média consolidada das plataformas, Murilo está sendo eliminado, com 20,13% dos votos.
Tina aparece em primeiro lugar, com 48,22%, e Daniel em segundo, com 31,65%.
A votação de "A Fazenda 18" acontece exclusivamente pelo R7.com. Para participar, é necessário ter um cadastro na plataforma. Após o login, o público pode acessar a página da Roça e registrar seu voto.
Diferente de outros reality shows, como o Big Brother Brasil, o voto em "A Fazenda" é para ficar.
O reality vai ao ar na TV Record, de segunda-feira a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, pelo horário de Brasília.
No PlayPlus, plataforma de streaming da Record, o público pode acompanhar conteúdos adicionais e, conforme o plano disponível, acessar a transmissão ao vivo da sede e outros conteúdos exclusivos.