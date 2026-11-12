Daniel, Murilo ou Tina? Enquete revela quem deve deixar 'A Fazenda 18' nesta quinta

A "Fazenda 18" chegou à oitava roça da edição. Nesta quinta-feira, 12, o público escolhe quem vai deixar Itapecerica da Serra e perder a chance de ganhar os R$ 2 milhões. Estão no páreo Daniel Erthal, Murilo Dias e Tina Calamba.

O que dizem as enquetes?

Pesquisas divulgadas nesta quinta-feira apontam o participante que deve sair na edição de hoje, que vai ao ar às 22h30, depois da novela "Reis".

Na votação de "A Fazenda", o público vota para salvar seu participante favorito, e o peão que recebe a menor porcentagem de votos é eliminado.

Até as 08h30, já foram apurados 348.425 pelo site Votalhada. Na média consolidada das plataformas, Murilo está sendo eliminado, com 20,13% dos votos.

Tina aparece em primeiro lugar, com 48,22%, e Daniel em segundo, com 31,65%.

Resultados

Sites (voto da torcida): Daniel 36,51% x Murilo 23,48% x Tina 40,01%

x Tina 40,01% YouTube: Daniel 32,04% x Murilo 19,13% x Tina 48,83%

x Tina 48,83% X (antigo Twitter): Daniel 27,43% x Murilo 19,80% x Tina 52,77%

x Tina 52,77% Instagram: Daniel 28,27% x Murilo 20,36% x Tina 51,36%

x Tina 51,36% Dados consolidados (sites, Twitter, YouTube e Instagram): Daniel 31,65% x Murilo 20,13% x Tina 48,22%

Como votar?

A votação de "A Fazenda 18" acontece exclusivamente pelo R7.com. Para participar, é necessário ter um cadastro na plataforma. Após o login, o público pode acessar a página da Roça e registrar seu voto.

Diferente de outros reality shows, como o Big Brother Brasil, o voto em "A Fazenda" é para ficar.

Onde assistir a 'A Fazenda 18'?

O reality vai ao ar na TV Record, de segunda-feira a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, pelo horário de Brasília.

No PlayPlus, plataforma de streaming da Record, o público pode acompanhar conteúdos adicionais e, conforme o plano disponível, acessar a transmissão ao vivo da sede e outros conteúdos exclusivos.