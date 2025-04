A pergunta “Com que frequência você está disposto a conhecer novos bares?” foi o ponto de partida para a nova campanha da Heineken: Bar Dating. Com essa ação, a marca anuncia o lançamento do Hei App, um aplicativo exclusivo criado para incentivar os consumidores a descobrirem mais bares pela cidade de São Paulo.

Inspirado na lógica dos apps de namoro, o Hei propõe uma nova forma de “dar match” – mas desta vez, com bares. A ideia é unir a praticidade do swipe à vontade de socializar e sair da rotina, ajudando os usuários a renovar sua vida social com experiências novas e lugares diferentes.

De acordo com uma pesquisa feita pela marca em parceria com a Onepoll, 68% dos jovens da Geração Z e Millennials costumam frequentar sempre o mesmo bar. Mas, 60% desses entrevistados dizem que sua vida social poderia ser mais interessante. Além disso, 66% afirmam que o desejo de viver novas experiências e conhecer novos lugares é maior hoje do que há cinco anos.

A partir desses dados, a Heineken lança o convite: “Talvez seja hora de sair com outros bares.” O objetivo da campanha é incentivar os brasileiros a expandirem seu repertório de rolês, visitando novos estabelecimentos que carregam a essência da marca. A ação foi criada pelas agências LePub São Paulo e LePub Milão e já está nas redes sociais da Heineken desde quinta-feira, 3.

O Hei App foi desenvolvido com curadoria especializada para sugerir bares em São Paulo, mas a marca já planeja expandir para outras cidades do país. Pelo aplicativo, o usuário encontra conteúdos exclusivos, promoções especiais em pontos de venda parceiros e pode explorar novas opções de bares com facilidade. O app está disponível nas lojas Google Play e Apple Store, e é voltado para maiores de 18 anos.

Outro dado da pesquisa reforça o propósito do Hei App: 74% da Geração Z e Millennials esperam encontrar novos bares com a mesma facilidade com que usam aplicativos de relacionamento. O Hei responde a essa expectativa ao permitir que o usuário deslize a tela para salvar, pular ou curtir as opções de bares – tornando a experiência leve, divertida e intuitiva.

O levantamento também revelou que 42% dos jovens desejam ir a mais bares para conhecer novas pessoas, e 34% acreditam que visitar lugares diferentes ajuda a manter uma vida social mais dinâmica. Pensando nisso, o Hei funciona também como um “organizador de rolês”, sugerindo datas e locais para encontros com amigos, facilitando a decisão coletiva sobre onde será o próximo happy hour.

"O lançamento do Hei App surgiu a partir do momento em que entendemos que os nossos consumidores estão abertos a novas experiências, mas com dificuldade de fazê-las acontecerem. Queremos incentivá-los a descobrir mais bares e explorar a rica cena paulistana de forma leve e divertida, com a curadoria e conteúdos exclusivos que só a Heineken pode oferecer", explica Elbert Beekman, gerente de marketing sênior da Heineken no Brasil.

“A ideia é que o Hei App seja uma referência quando o assunto é bares, pois toda a essência de Heineken é estimular que os consumidores furem as bolhas sociais e conheçam novas pessoas. Mas muitas delas vão sempre ao mesmo bar ao ponto de criarem laços fortes de relacionamento com aquele bar. E com o Hei App, queremos mostrar que é possível viver novas experiências e conhecer novos lugares com a chancela da Heineken”, acrescenta Felipe Cury, copresidente e CCO da LePub São Paulo.

Atualizado frequentemente, o Hei App contará com a curadoria de nomes importantes da cena cultural paulistana. O objetivo é transformar cada saída em uma experiência marcante e cheia de descobertas.