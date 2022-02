Com cerveja Lagunitas, Grupo Heineken lança NFTs

A Lagunitas, cerveja estilo IPA nascida na Califórnia, se torna a primeira cerveja do Grupo Heineken a entrar no mercado das NFTs na América Latina. O projeto é um desdobramento do recém-lançado Disco de Quintal, gravado em ambiente caseiro.

“O nosso objetivo com o projeto NFT de Quintal é mostrar que os ambientes caseiros devem sempre ser valorizados por serem berços de inovações que conquistam o público com sua relevância, como foi com nossa cervejaria na Califórnia e o EP lançado recentemente com artistas independentes", diz Lucas Pires Barbosa, gerente de marketing da Lagunitas no Brasil. Segundo ele, todo o valor das vendas das artes será destinado para ONGs parceiras que atuam na causa animal.

As artes digitais, que reproduzem em 3D o quintal usado para a gravação do “Disco De Quintal”, serão leiloadas entre os dias 03 e 09 de fevereiro, através do site OpenSea.

No total serão quatro artes digitais disponíveis para a compra, sendo uma NFT do quintal completo e outras três artes individuais que fazem parte de símbolos da marca: uma da bateria, uma da banheira e outra do sofá.

Para conectar o digital ao mundo real, cada arte comprada será revertida em brindes exclusivos para os consumidores. Adquirindo qualquer uma das NFTs da marca, o comprador ganhará um kit com camiseta personalizada do projeto, adesivos exclusivos e um mason jar, o famoso copo da marca, para saborear Lagunitas em grande estilo. Quem comprar a arte completa do quintal ganhará ainda um vinil exclusivo do “Disco de Quintal”, além dos demais itens.

O Disco de Quintal foi produzido por Chuck Hipolitho e Alexandre Capilé, e possui faixas exclusivas de seis artistas independentes brasileiros: Dead Fish, Sugar Kane, Ana Cañas, Jadsa, Beeshop (do Lucas Silveira, da Fresno) e Raquel. O projeto foi lançado no final de 2021 e está disponível em todas as plataformas digitais.