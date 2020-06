Havaianas lança modelo inspirando em sandálias japonesas

A fabricante de calçados Havaianas lança globalmente o modelo Tradi Zori, inspirado na típica sandália de palha de arroz japonesa.

Apesar da origem brasileira, a primeira Havaianas tradicional foi, por sua vez, guiada pela existência das sandálias de dedo orientais.

A novidade tem um formato com base quadrada e tira de tecido. O lançamento conta com estampas da marca Mastermind JAPAN, em colaboração inédita.

O produto passou a ser comercializada no Japão nesta quarta-feira, 3. No Brasil, a data de lançamento é 17 de junho, com vendas exclusivas pelo site da Guadalupe Store.

“Combinamos o passado com futuro com um formato totalmente novo, que remete às nossas origens inclusive no nome”, diz Fernanda Romano, diretora global de marketing da Havaianas.

A companhia está presente em mais de 100 países, em todos os continentes. Apenas no Brasil são cerca de 150 mil pontos de venda.