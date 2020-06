Havaianas lança coleção Pride — e deixará de separar produtos por gênero

A Havaianas acaba de lançar produtos em homenagem aos LGBTI+. A linha é composta de body, street bag, dois novos modelos de sandália e pins.

Do valor líquido das vendas dos itens 7% será revertido para projetos de combate ao preconceito e apoio à comunidade. De forma contínua, a marca apoiará projetos e ONGs ligados à All Out.

“Como ação de marca atrelada a produto e parceria com ação social é a primeira vez que viemos a público com a causa LGBTI+. Mas é uma bandeira que já levantávamos. Em quase 60 anos de história, a Havaianas sempre calçou os pés de todo mundo”, diz Fernanda Romano, chefe de marketing da Alpargatas, detentora da marca Havaianas.

No e-commerce de Havaianas, a partir de setembro, o consumidor terá a opção de escolher seus produtos por cores, modelos e estilos e não mais os encontrará separados por gênero.

A Havaianas anuncia também a extensão da numeração de mais de 20 produtos. Um exemplo é a linha Glitter, que pode chegar até o tamanho 47/8. A ideia é que, desse modo, todos possam usar as sandálias independentemente do tamanho do pé e do gênero.

“Ao incluir os produtos da linha Pride em nosso portfólio de maneira perene, e ampliar a grade com numerações que atendam a mais pessoas, a Havaianas se compromete a celebrar, incluir e apoiar a comunidade continuamente”, afirma Romano.

Inicialmente, a coleção Pride será vendida no Brasil, Estados Unidos e em 16 países da Europa.