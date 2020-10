Halloween no BK: Whopper grátis para quem voar e provocação ao McDonald’s

Uma imagem que começou a circular nas redes sociais parecia mentira e colocava o Burger King entre os assuntos mais comentados no Twitter na noite desta terça-feira. Mas, segundo a marca, a ação de marketing é real. Com ela, os consumidores poderão ganhar um Whopper ao se apresentarem no Drive-Thru do BK “voando” em suas vassouras no dia 31 de outubro das 10:00h às 18:00h.

Na ação deste ano, a rede reforça, também, a importância de uma atualização na fantasia: além das vassouras, todos os consumidores precisarão usar máscaras de proteção e respeitar o distanciamento social nas filas. É importante destacar, ainda, que a campanha é válida apenas para determinados restaurantes e a disponibilidade é de um Whopper por CPF.

A Vassoura Thru, campanha idealizada pela agência David São Paulo, tem desdobramentos nas redes sociais, combina o Halloween americano com a expressão brasileira “É nóis que voa, bruxão”.

“Ano a ano, temos trabalhado nossas campanhas de Dia das Bruxas de formas espontâneas para que possamos oferecer aos consumidores brasileiros experiências divertidas”, diz Thais Souza Nicolau, diretora de marketing do Burger King no Brasil.

O Burger King carrega em seu histórico ações de Halloween que dão o que falar em diferentes países. Na Suécia e na Dinamarca quem disse “palhaço cancelado” (em tradução livre) no banheiro de alguns restaurantes da rede pode ver uma versão assustadora do Ronald McDonald, mascote doMcDonald’s

A aparição foi possível graças a um sensor que detecta a repetição da frase, escurece as luzes e reproduz imagens em um espelho bidirecional.

A campanha segue com a seguinte mensagem: Há alguns anos, um determinado palhaço foi abruptamente ‘cancelado’ de seu emprego em uma certa rede de hambúrgueres, mas neste Halloween ele está de volta aos banheiros do Burger King. Veja o vídeo: