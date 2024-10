Gkay e Felipe Titto lançam marca de refrigerante e apostam nas redes para impulsionar negócio

Fora dos holofotes, muitos artistas exploram o mundo dos negócios e levam para suas empresas criatividade e influência. Essa é a essência da nova sociedade entre o ator Felipe Titto e a humorista e influenciadora digital Gessica Kayane, conhecida como Gkay, anunciada nesta sexta-feira, 18, para o lançamento da marca de refrigerantes Original Ginger.

A novidade é uma variação do Dry Ginger Ale, reconhecido por seu sabor suave e aroma marcante, que realça o toque terroso do gengibre. O Original Ginger é elaborado com extratos naturais e uma receita desenvolvida para agradar a consumidores de diferentes perfis. Versátil, pode ser apreciado puro ou utilizado na preparação de drinques.

A ideia do produto surgiu da paixão de Titto pelo Ginger Ale, desenvolvida enquanto morava nos Estados Unidos. Dono de oito empresas — sendo sócio de marcas como Cabana Home, Carne&Co, American Life, entre outras — o ator tinha o desejo de lançar sua própria marca e notou que a escassez do Ginger Ale no Brasil poderia ser uma oportunidade promissora de negócio.

"Desde o tempo em que morei lá, o refrigerante de gengibre sempre foi meu Top 1 entre as bebidas locais. Ao longo dos anos, diversas companhias me procuraram com propostas para criar drinques alcoólicos. Mas, depois de refletir muito, decidi investir na bebida que eu mais gostava de consumir. E assim nasceu o Original Ginger", conta Titto em entrevista exclusiva à EXAME.

Para o ator, o grande desafio para tirar o projeto do papel foi deixar o refrigerante com a cara do Brasil. "A fase mais difícil foi encontrar a fórmula capaz de agradar a todos os paladares. Testamos pelo menos 13 formulações. Entre idas e vindas, só a última foi aprovada", diz.

Depois disso, o próximo passo foi encontrar um sócio para ajudar o Original Ginger a entrar com força no mercado. Mas, Titto ressalta que não precisou procurar tanto, pois viu em sua amiga Gessica Kayane a parceira ideal para construir uma marca atraente.

"Já nos conhecíamos de outros trabalhos como atores. Temos um sócio em comum que apresentou a proposta do Original Ginger para Gkay. Com essa sinergia, unimos a 'fome com a vontade de comer' — neste caso, de beber [brinca]. Acreditamos também que nossas expertises em negócios e entretenimento podem criar um combo bastante interessante."

Em um bate-papo com a EXAME, Gkay conta que ficou tentada a entrar nessa empreitada depois de ser desafiada por Titto a provar o Original Ginger. Para a influenciadora seria uma tarefa complicada, pois não é a maior fã de gengibre. No entanto, foi pega de surpresa pelo sabor.

"O Felipe me perguntou se gostava de gengibre e eu disse: 'Odeio, não suporto o cheiro!' Mas ele prometeu tirar esse trauma de mim. Quando provei o refrigerante, achei delicioso. Não acreditei. Assim, ele me fez a proposta de sociedade, e me senti lisonjeada", lembra.

Como conquistar os brasileiros

Após a fase de envasamento, o Original Ginger inicia oficialmente suas operações nesta semana, com mais de 1 milhão de latas disponíveis para os consumidores. Segundo Titto, foram investidos até o momento pelo menos R$ 12 milhões para a fabricação do refrigerante. Agora, a dupla vai focar as redes sociais para impulsionar o negócio.

"Vamos estimular a demanda por meio de uma estratégia para as redes sociais, que são espaços de pertencimento e comunidade, a fim de garantir uma boa performance e fazer com que o refrigerante entre no mercado com força. Nossa proposta é criar uma marca com a qual as pessoas possam se identificar. Desenvolvemos conteúdos com base nos consumidores que têm conexão com o Original Ginger", detalha o empresário.

O plano também aproveita a influência de Titto e Gkay na internet para estimular o interesse dos internautas pelo novo produto. Juntos, eles acumulam mais de 26 milhões de seguidores apenas no Instagram. Ao contrário do que é comum entre as marcas convencionais, a dupla almeja conquistar uma posição especial no mercado sem grandes investimentos em campanhas de marketing.

"As marcas convencionais gastam valores muito elevados em marketing e na contratação de influenciadores para promover seus produtos. Gkay e eu entraremos no setor com uma vantagem, pois somos tanto os promotores quanto os proprietários do negócio. Assim, conseguiremos economizar com esses custos", explica Titto.

"Embora nossa relevância midiática acelere o processo de implantação da marca, há também o ônus, já que nossas imagens estão diretamente associadas ao produto, o que traz uma grande responsabilidade", complementa ele, que aposta na influência de ambos para garantir a credibilidade e o alcance do Original Ginger junto ao público.

Para Gkay, a popularidade e a trajetória da dupla no entretenimento são grandes forças para a marca. "Confiamos no produto e queremos transmitir essa segurança aos consumidores. As redes sociais provaram ser um método eficiente para impulsionar marcas, pois tornam os produtos populares rapidamente", afirma.

Os sócios também pretendem apostar na Farofa da Gkay para tornar o Original Ginger amplamente conhecido. A festa é realizada anualmente em Fortaleza, onde Gessica Kayane reúne artistas e influenciadores para celebrar seu aniversário durante três dias. Em 2024, o evento ocorrerá nos dias 3, 4 e 5 de dezembro, e a grande novidade é que será a primeira edição aberta ao público.

"Antes, disponibilizamos a bebida no 'Bazar da Gkay'. Agora, estamos nos preparando para levá-la para a Farofa. O Original Ginger se tornou o nosso 'bebê', então vamos levá-lo para todos os lugares onde estivermos, pois acreditamos que um produto inovador é aquele que tem utilidade em diversas situações. Nossa meta é explorar todas as formas e possibilidades para destacá-lo no mercado", finaliza Gkay.