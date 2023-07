Auto da Compadecida 2: Taís Araújo será Nossa Senhora no lugar de Fernanda Montenegro

Taís Araújo será a nova "Nossa Senhora Aparecida" no filme, O Auto da Compadecida 2. A informação foi confirmada nesta segunda-feira, 3 pela própria atriz. Taís irá substituir Fernanda Montenegro, que esteve no papel na primeira versão do filme em 1999.

"Nós falamos tanto que ninguém é insubstituível, mas Fernanda Montenegro é. Graças a Deus temos muitas ‘Nossas Senhoras’, e interpretar essa nova versão da Compadecida será certamente uma celebração a elas. Fico muito emocionada de fazer essa personagem porque, mesmo não tendo religião, sigo Jesus Cristo, Nossa Senhora e todos os santos. É muito emocionante mergulhar nesse lugar da fé, da bondade, da caridade", comentou Araujo.

Veja:

Mais de vinte anos depois do sucesso que levou às telonas a peça teatral do escritor paraibano Ariano Suassuna, “O Auto da Compadecida”, os atores Selton Mello e Matheus Nachtergaele se preparam para reviver Chicó e João Grilo na continuação do longa-metragem, “O Auto da Compadecida 2”.

Com estreia prevista para o ano que vem, o novo filme conta com direção de Guel Arraes, desta vez em conjunto com Flávia Lacerda.

“João Grilo e Chicó são uns presepeiros que teimam em sobreviver e, ao fazê-lo, desafiam estruturas de poder. Nada mais atual. É uma honra danada fazer parte dessa aventura que mais parece um milagre da Compadecida!”, vibra a diretora.

As filmagens terão início em agosto e a dupla de atores celebra a volta ao terreno mágico de Suassuna: “Fazer o Chicó de novo é uma emoção gigante, que nunca imaginei reviver! Nosso time é de craques, faremos ‘O Auto 2’ à altura da grandeza do nosso filme do peito e celebrando a memória de Ariano Suassuna. O Brasil esperava e merecia este presente”, comemora Selton.

Quando estreia o Auto da Compadecida 2?

De acordo com a publicação, o filme será dirigido por Guel Arraes e Flávia Lacerda, e terá produção da Conspiração e H2O Films. Ainda não há uma data de lançamento concreta, mas a previsão é que o longa-metragem saia nos cinemas em 2024.

"Aprendi muito a amar o Brasil e seus palhaços no sertão de Suassuna... no sertão brincante de nós! É muito emocionante reencontrar Chicó e João Grilo agora, 25 anos depos: que as Bodas de Prata do Auto da Compadecida sejam uma celebração e uma renovação pros corações! Bora bora, Caxangá", comentou Matheus Nachtergaele.