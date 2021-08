Fátima Bernardes investe em presença digital: 'público mais jovem'

A apresentadora Fátima Bernardes faz parte do casting da Play9, uma das principais agências de influenciadores do país, que tem Felipe Neto em seu quadro de fundadores.

A entrada de Fátima Bernardes na empresa teve o intuito de “atribuir valor” à sua presença on-line. À medida que tomou gosto pelo Instagram, ela sentiu a necessidade de se profissionalizar nesse campo.

Aprenda sobre investimentos, carreira e inovação sem sair de casa com os e-books gratuitos da EXAME

— Uma empresa sempre quer uma expansão no digital, mas como se negocia isso? Achei que seria legal ter ajuda numa área em que não tinha domínio — conta a apresentadora, com 12,3 milhões de seguidores no Instagram.

Antes desta entrevista, Fátima estava reunida com a equipe que cuida de sua presença no ambiente digital. Mas não quer dizer que postem para ela — isso é tarefa para a própria Fátima — ou interfiram nas fotos que ela compartilha.

Nos bate-papos, o que acontece são trocas de ideias.

— Eles avaliaram meus últimos seis meses e identificaram no que podemos melhorar, o que as pessoas mais gostam de ver. É muito interessante o olhar dessa turma nativa digital. Gosto muito de aprender — diz a jornalista.

Entrada após o JN

Fátima só entrou nas redes sociais depois que saiu do "Jornal Nacional", no fim de 2011 — antes, tinha "dificuldade em conciliar as duas coisas".

— Quando fiquei seis meses trabalhando na preparação do programa (Encontro com Fátima), era importante não perder o (contato com o) público do jornal. A partir dali eu criei as redes — lembra ela, que foca no Instagram e acha o Twitter "um pouco desgastante demais".

— Senti que as redes trouxeram um público mais jovem, que eu não tinha com o jornal.

Durante um período de férias no Jalapão (no Tocantins), em julho, a apresentadora ficou sem conexão por diversos momentos e pode relembrar a vida como era off-line. Fátima tem pensado em discutir — nas redes — os benefícios de estar digitalmente ausente, nem que seja por alguns momentos:

— Quero falar mais sobre ficar sem sinal de celular. Percebi que essa desconexão é importante para qualidade das minhas postagens.

Além da Play9, agências como Mynd (que tem Preta Gil como sócia), e a Non Stop (que cuida de Whindersson Nunes, uma das maiores potências da internet no Brasil) fazem a gestão da carreira digital de artistas e de gente que já “nasceu” ganhando o pão na internet mesmo.

No Brasil, há dezenas de empresas deste tipo, todas disputando quem conquista primeiro o dono do melhor viral de todos os tempos da última semana.

Assine a EXAME e acesse as notícias mais importantes em tempo real.