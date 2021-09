Fanta lança sabor misterioso e dá descontos em restaurantes e cinemas

Em meio aos duros momentos na pandemia da covid-19, a marca de bebidas Fanta quer exaltar o espírito do Halloween ao falar de magia e mistério. Pensando nisso, são lançadas versões limitadas de Fanta: a embalagem com uma abóbora assustadora representa a Fanta Laranja, o Yeti representa a versão uva, já o Ogro representa o sabor guaraná e o fantasma que representa a nova Fanta Mistério, com um sabor ainda enigmático.

Disponível por tempo limitado, a bebida inspirada no Halloween já está chegando aos pontos de venda de todo o Brasil e estará disponível em mais sete países da América Latina até o Halloween.

Campanha de marketing

A marca contará com parcerias inéditas com grandes marcas, como Bob’s, Cinépolis, Cinemark e Pizza Hut, que prepararão lanches "assustadores". Além de diversas ativações nos pontos de venda, Fanta vai convidar os amantes do Halloween a transformarem seus lanches favoritos em brincadeiras, com conteúdos exclusivos publicados em seus canais digitais.

Para isso, a marca convidou influenciadores e criadores de conteúdo digital para criarem lanches "monstruosamente saborosos e assustadores" feitos com ingredientes caseiros. O time de influenciadores também ensinarão maquiagens especiais para inspirar os internautas a se caracterizarem para o Halloween.

Nos perfis proprietários nas redes, a Fanta ainda vai customizar suas fotos de comida com o produto, além de oferecer descontos nas refeições mais criativas da temporada, tudo com a hashtag #HalloweenSnacks. Um "Ghost Truck" também circulará por diversas cidades. Para encontrá-lo, o consumidor terá que desvendar as pistas que estarão nas redes sociais da marca.

Festival

A marca preparou ainda o "Fanta Horror Fest" para o final de outubro. Na noite de Halloween, em 31 de outubro, via streaming no Twitch, será realizado um evento com Fanta, lanches e conteúdos exclusivos. Mais informações serão divulgadas nas próximas semanas.

"Fanta reforça este propósito de inspirar e espalhar mais diversão num mundo muitas vezes dominado por um excesso de pragmatismo, dureza e seriedade. E o Halloween é a data ideal para trazer isso", diz Marina Rocha, líder da marca Fanta na Coca-Cola América Latina.