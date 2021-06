Estas marcas apoiam causas LGBTI+ e destinam recursos financeiros

O Dia do Orgulho LGBTI+, comemorado neste 28 de junho, se torna a cada ano mais importante para as empresas que se associam aos planos de equidade social nas mais variadas frentes de diversidade.

O mundo está mais complexo, mas dá para começar com o básico. Veja como, no Manual do Investidor

Mais do que fazer campanhas com bandeiras coloridas, as empresas e marcas estão também destinando verbas para projetos de acolhimento, educação e empregabilidade para a população LGBTI+. Veja alguns deles:

Absolut: Traz para o Brasil uma nova versão da sua garrafa Rainbow. Estampando as cores da diversidade, a garrafa, que homenageia o artista e ativista americano Gilbert Baker, designer original da bandeira do arco íris de 1978, terá pelo segundo ano consecutivo apoia a causa LGBTI+ com parte de sua receita revertida para a casa de acolhimento Casa1.

Amaro: Lançou duas camisetas com a temática LGBTI+. O valor do lucro das camisetas será 100% revertido para a Casa Florescer ao longo do ano, não só no mês de junho. Os valores dos itens variam entre R$ 79,90 e R$ 89,90.

Burger King: Vai realizar uma doação para a ONG Mães Pela Diversidade. O objetivo é garantir a continuidade e expansão do projeto, bem como dar sequência à disseminação do posicionamento do movimento social, de conteúdos instrutivos e, também, do apoio e suporte à toda a comunidade.

Casai: A startup de hospedagem vai doar a cada reserva feita pela plataforma em junho 10 dólares para duas organizações LGBTs: a Casa 1, no Brasil, e o Refugio Casa Frida, no México.

Disney: Por meio de uma coleção temática, a Disney doará recursos a diversas organizações em todo o mundo. Na América Latina e Brasil, a companhia fará uma doação para as filiais regionais do "It Gets Better", uma rede de organizações sem fins lucrativos que busca apoiar, conectar e empoderar os jovens LGBTI+.

Doritos: Após cinco anos da primeira ativação de Doritos Rainbow no Brasil, a marca, mais uma vez, anuncia a continuidade do compromisso com a comunidade LGBTI+. A estratégia, que faz parte do posicionamento global “For the Bold” da marca da PepsiCo, tem o objetivo de realizar o aporte de 1 milhão de reais a instituições LGBTI+ e, como parte dessa meta, todas as vendas do produto serão revertidas para as ONGs que apoiam a comunidade.

Dow: A empresa faz parte do Fórum Out & Equal Brazil, que fortalece sua aliança estratégica global, e já promoveu campanhas internas de arrecadação de roupas e materiais a serem doados para ONGs, que oferecem abrigo a pessoas LGBT+ em situação de vulnerabilidade, como a Casa Florescer, localizada em São Paulo.

Eataly: Parte da arrecadação alcançada com a venda de duas novidades em homenagem ao Mês do Orgulho será destinada à Casa 1 com o objetivo de construir uma nova cozinha no galpão da instituição.

Havaianas: A marca assumiu novamente o compromisso de destinar 7% do lucro líquido das vendas de todos os produtos da coleção Havaianas Pride para a All Out, movimento global em defesa de acolhimento e proteção de pessoas da comunidade LGBTI+

Levi's: Lança coleção Pride e leva a mensagem de "respeito para todos os pronomes". A marca, em uma parceria anual, doará 100% dos lucros líquidos da coleção para a OutRight Action International.

Lojas Renner, Ashua e Youcom: Vão destinar R$ 140 mil para a Casa 1. A doação é viabilizada através do Instituto Lojas Renner, braço social da varejista e que já apoiou a ONG no ano passado por meio da doação de cestas básicas. O valor será usado para financiar a reforma do Salão Lea T na sede da entidade, em São Paulo. O espaço abriga um atelier de beleza usado para ministrar cursos de capacitação e geração de renda para a comunidade LGBTQIA+. Com a revitalização do local, os treinamentos poderão atender um público maior e com mais qualidade.

Mercado Livre: Como forma de incentivar a geração de renda da comunidade, o Mercado Livre disponibilizará para download e aplicação de forma irrestrita as fotos da sua campanha Beijos Icônicos. A cada download realizado a companhia doará R$1 para a Casa1.

Nivea: Coletivos e Ongs receberão as doações através de 100% do lucro das vendas da edição especial de produtos nas cores do arco íris.

Nubank: Venda de porta-cartões e cadernos exclusivos com as cores de algumas das bandeiras LGBTI+ e doação de 100% do lucro obtido para a TODXS, organização sem fins lucrativos com projetos de inclusão social dessa parte da população.

O Boticário: Lançamento da coleção Orgulho, e parte das vendas destinada para as ONGs Casa Florescer, de São Paulo e Grupo de Dignidade, de Curitiba, ambas com foco no acolhimento de pessoas LGBTI+ em situação de vulnerabilidade e violência social, com destaque para a pessoas trans.

Quem Disse, Berenice?: No dia 29 a marca irá dar vida a um projeto especial para lembrar que Pride não é apenas no dia 28 de junho, e que Orgulho LGBTI+ deve ser celebrado durante o ano todo. O marco para isso será o anúncio de um calendário produzido e estrelado por pessoas da comunidade como Lia Clark, Miguel Filipi e Preta Araújo, e será vendido em dezembro. O valor das vendas será doado para instituições de apoio e acolhimento às causas LGBTI+.

Skol Beats: Todo o valor arrecadado com a venda do de Love is in the Beats será doado para a Casa Neon Cunha, ONG de acolhimento para pessoas LGBTI+ em situação vulnerável que atua em São Bernardo do Campo e no Grande ABC Paulista, no estado de São Paulo.

Vivant: Para quem adquirir as latas temáticas foram produzidos brindes em conjunto com a Loja AFIRME, que promove o empoderamento de trabalhadores da comunidade LGBTI+. Parte dos lucros arrecadados com a campanha serão doados para a Casa AFIRME, projeto de acolhimento de pessoas da comunidade em Porto Alegre.