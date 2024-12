ESPN aposta em serviço de streaming exclusivo em 2025

Em 2025, os fãs de esportes poderão acessar a ESPN sem a necessidade de assinar pacotes de TV a cabo. O lançamento do serviço de streaming próprio da emissora, apelidado internamente de "Flagship", marcará uma nova fase para a gigante dos esportes, oferecendo toda a programação da ESPN em uma plataforma digital autônoma, segundo informações do Business Insider.

Embora o serviço represente um passo importante na transição para o streaming, questões-chave permanecem sem respostas. A ESPN ainda não anunciou o preço oficial, mas analistas projetam valores entre US$ 23 (R$ 142,38) e US$ 25 (R$ 154,76) por mês. Além disso, não há consenso sobre o tamanho do público que estará disposto a pagar pela plataforma.

De acordo com Rob Fishman, analista da MoffettNathanson, o "Flagship" pode atingir 1 milhão de assinantes até o final de 2026, chegando a 3 milhões em 2030. Por outro lado, Steven Cahall, do Wells Fargo, projeta números significativamente maiores: 12 milhões de assinantes até 2027 e 17 milhões em 2030. Essa discrepância reflete a incerteza sobre o apelo do serviço em um mercado saturado de opções de streaming.

Novo público ou migração do cabo?

A ESPN enfrenta o desafio de entender seu público. Será que a maior parte dos assinantes virá de consumidores que já pagam pela TV a cabo e estão reduzindo custos, ou serão novos usuários que nunca assinaram pacotes tradicionais?

Além disso, o lançamento do Flagship ocorre em paralelo ao desenvolvimento de outro projeto ambicioso: o Venu. Apelidado de "Hulu dos esportes", o Venu pretende oferecer um pacote mais abrangente de programação esportiva e não esportiva por US$ 43 mensais. No entanto, questões legais envolvendo práticas antitruste atrasaram o lançamento, que agora depende de um julgamento marcado para janeiro. Caso o Venu seja aprovado, a ESPN poderá se encontrar gerenciando dois serviços de streaming em 2025, aumentando suas chances de captar diferentes perfis de audiência.

Nova campanha publicitária e estratégia de engajamento

Para promover o Flagship, a ESPN lançou uma campanha publicitária que começa a ser exibida no Natal. A emissora espera que o anúncio ajude a "preparar o terreno para esta nova fase", conforme descreve o comunicado oficial.

O apelo da campanha será crucial, especialmente porque o público que a ESPN precisa alcançar é muito maior do que aqueles que já acompanham as mudanças no setor de mídia. O sucesso do Flagship dependerá de sua capacidade de atrair tanto os fãs fervorosos de esportes quanto os consumidores casuais que buscam mais opções de entretenimento.

Impacto no futuro dos esportes e do streaming

Com concorrentes como Netflix e Amazon Prime Video já consolidados no streaming, o sucesso do Flagship pode redefinir o consumo de esportes ao vivo. A transição para plataformas digitais também reflete uma mudança maior na indústria de mídia, à medida que empresas procuram adaptar seus modelos de negócios às preferências do público moderno.

Resta saber se a ESPN conseguirá equilibrar preço, conteúdo e experiência do usuário para capturar uma fatia significativa do mercado de streaming esportivo. Enquanto isso, a campanha publicitária de Natal será o primeiro teste de sua estratégia para atrair assinantes e solidificar sua posição no novo cenário digital.