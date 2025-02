Entenda o que é Echoverse, o novo conceito de marketing que redefine o mercado como conhecemos

Pense no seguinte cenário: você assiste a um comercial na TV, depois vê um anúncio em suas redes sociais. Em seguida, decide postar sobre isso, adicionando sua interpretação. Outros usuários interagem, compartilham e ressignificam a mensagem. Nesse processo, o conteúdo ganha novos significados e continua reverberando.

Esse é o Echoverse, o nome que se dá à comunicação de marketing em que marcas, consumidores, mídias, influenciadores e até agentes de IA interagem, criando uma rede viva de conteúdo.

Nesse cenário, os protagonistas são as mídias sociais, que permitem uma comunicação que reverbera, criando ‘loops’ de feedbacks entre as comunicações corporativas e conteúdo gerado pelo consumidor que interagem e remodelam continuamente as mensagens em plataformas digitais.

Nessa dinâmica, as mensagens circulam e ‘ecoam’ em interações contínuas. Por isso, o nome Echoverse.

A nova regra do marketing passa a ser omnidirecional

Tradicionalmente, o marketing seguia um fluxo unidirecional: a marca falava e o público escutava. Depois, evoluímos para um modelo bidirecional, onde o consumidor também tinha voz. Agora, no Echoverse, a comunicação se tornou omnidirecional – fluindo em múltiplas direções, sem um ponto central de controle.

Dessa forma, é preciso adaptar estratégias para alcançar o maior número de canais e interações Para Roland Rust, pesquisador da Universidade de Michigan e líder de estudo sobre o tema, é preciso começar a gerenciar as comunicações como um grande sistema. Ele avisa:

“Os gerentes estão acostumados a um modelo de comunicação de um para muitos. Mas, cada vez mais, precisam mudar para uma abordagem de um para um para serem eficazes. Por outro lado, o boca a boca do consumidor costumava se espalhar de um para um. Mais e mais os consumidores são de um para muitos em suas comunicações de marca.”

Essa descentralização do marketing significa que as marcas não controlam mais totalmente a narrativa – elas fazem parte de um ecossistema em que cada interação pode potencializar ou redefinir sua mensagem. Dessa forma, as comunicações são continuamente ajustadas e transformadas, gerando os loops característicos desse fenômeno.

Como as marcas podem se adaptar ao Echoverse?

Diante desse cenário, a interação contínua exige adaptação e estratégias dinâmicas e, para isso, é preciso estar aberto às mudanças.

A American Marketing Association reforça que “o echoverse em evolução exige que as marcas repensem suas estratégias de comunicação, com as comunicações online se tornando cada vez mais centrais”.

Algumas práticas essenciais para estar em linha com os novos ecos do marketing, são:

Relacionamento constante;

Atenção ao feedback do público;

Engajamento contínuo.

O estudo de Rust também recomenda investimento em monitoramento de mídias sociais e análises preditivas, permitindo que as marcas antecipem tendências e se ajustem rapidamente. A inteligência artificial, nesse contexto, pode ser uma grande aliada na coleta e interpretação de dados, possibilitando decisões mais estratégicas.

O Echoverse não é apenas um novo conceito – é a realidade do marketing atual. Marcas que compreendem e se adaptam a esse cenário têm a oportunidade de fortalecer sua presença, construir conexões mais profundas e se destacar em um mercado cada vez mais dinâmico.

Esteja preparado para a evolução do mercado

O mundo do marketing vem se mostrando cada vez mais complexo, conforme a tecnologia avança e o comportamento do consumidor revela novas nuances. Se há algo que nunca muda, é a necessidade de capacitação contínua.

Para acompanhar esse ritmo e se manter relevante, é fundamental expandir o conjunto de habilidades e adquirir novas competências estratégicas.

Neste cenário, a EXAME, maior plataforma de negócios do Brasil, se uniu à Saint Paul, eleita por cinco anos uma das melhores escolas de negócios do mundo, para lançar o Pré-MBA em Marketing, Branding e Performance.

Um treinamento de quatro aulas para profissionais que desejam se posicionar como ativos indispensáveis em suas organizações e estarem capacitados para os desafios de 2025 e do futuro.

As aulas são online e ministradas pelo professor Leonardo Cirino, CMO da EXAME, sendo a última em um encontro ao vivo para interação entre alunos e professor, solução de dúvidas e networking profissional.

