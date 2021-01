Empresas, associações e famosos fazem campanhas pró-vacinação

A aprovação da vacina CoronaVac, contra a covid-19, pela Anvisa no último domingo, 17, gerou uma onda de campanhas apoiadas por associações, empresas e famosos que se posicionam a favor da vacinação em massa nas redes sociais.

Um exemplo é a campanha da Abrasel (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes). Com o slogan: “Vacina: eu confio”, o objetivo é transmitir a consumidores, donos e funcionários dos estabelecimentos a ideia que a vacina é segura.

A associação disponibilizou peças de forma que qualquer pessoa pode aderir e já recebeu mais de 1.000 adesões de chefs e donos de restaurantes como Alex Atala e Janaína Rueda; executivos como Jean Jereissati, presidente da Ambev, e Liel Miranda, presidente da Mondelez no Brasil, e até famosos como Comprade Washington.

Segundo a assessoria de imprensa da Abrasel, são 50 escritórios da associação pelo Brasil e todos estão articulando as adesões nas suas regiões, conseguindo novas adesões a todo momento.

Outra iniciativa é a #TamoNessaJuntxs, que até o momento tem cerca de 100 personalidades apoiadoras, como atores, cantores e outros famosos. Segundo reportagem da Folha de S. Paulo, Mika Lins, diretora e atriz idealizadora da campanha, foram produzidos vídeos com a intenção de que sejam amplamente compartilhados no WhatsApp. A campanha também tem canal no YouTube e Instagram.

A campanha #TodosPelasVacinas é outra iniciativa, com a intenção de ajudar no combate às fake news. A ação é organizada pela Abrasco, Blogs de Ciência da Unicamp, COSEMS/SP, Equipe Halo/Nações Unidas (ONU), Instituto Questão de Ciência, Núcleo de Pesquisas em Vacinas da USP, Observatório Covid-19 BR, Rede Análise Covid-19, ScienceVlogs Brasil, Sociedade Brasileira de Imunologia, Sociedade Brasileira de Virologia, Sociedade Brasileira de Microbiologia, União Pró-Vacina e Projeto Divulgar.

Outros executivos também têm se posicionado independente de campanhas. Em dezembro, Luiza Helena Trajano, afirmou em rede social que o Grupo Mulheres do Brasil quer #VacinaçãoUrgenteParaTodos [veja abaixo].

Também o iFoodestá interesado em acelerar o processo de vacinação contra covid-19 no Brasil. A empresa destinou R$ 10 milhões para a vacinação de entregadores e demais profissionais da linha de frente de enfrentamento ao coronavírus.

Neste vídeo eu explico porque nós do #GrupoMulheresDoBrasil estamos nessa campanha por uma vacina para todos. Nossa mobilização online vai ser hoje, às 20h. Contamos com vocês! #vacinaurgenteparaTODOS pic.twitter.com/VUreLvk26K — Luiza Helena Trajano (@luizatrajano) December 15, 2020