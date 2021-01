Em clima de Libertadores, Wine dá desconto de 15% em vinhos que combinam com porco e peixe

Para comemorar o clássico entre Santos e Palmeiras que acontece neste sábado, 30, o clube de vinhos Wine está oferecendo um desconto de 15% em todos os rótulos que harmonizam com peixe e porco – em uma alusão aos apelidos dos times paulistas.

O usuário, para conseguir o desconto, deve entrar no site ou no aplicativo da Wine e selecionar os vinhos que mais combinam com peixe ou porco. Ao finalizar a compra, é preciso utilizar o cupom LIBERTA15. Entre as bebidas disponíveis estão o Finca Traversa Merlot 2019 e o espumante Perdigón Brut.

Segundo a Wine, dois vinhos são o destaque para a harmonização com porco neste sábado. O primeiro, Dancing Flame Ojos del Salado D.O. Valle Central Malbec 2020, “destaca um saboroso equilíbrio entre fruta e madeira” e “traz o nome do vulcão mais alto do mundo estampado em seu rótulo”. “Esse exemplar vegano, elaborado com uvas de vinhedos selecionados e de altitude mostra o potencial da Malbec no Chile”, explica a companhia.

Em segundo lugar está o Vik A 2017, linha exclusiva elaborada para a Wine. “Seus vinhos ganham vida no Vale do Millahue, conhecido como o lugar do ouro, no Valle del Cachapoal, pelas mãos dos renomados enólogos Patrick Valette e Cristian Vallejo.”

Em relação ao peixe, outros dois rótulos são a melhor escolha. O primeiro, um Baron Philippe de Rothschild Sauvignon Blanc 2019, tem “amadurecimento apenas em tanques de aço inox, para preservar as características naturais da uva”. “Fácil de beber e de harmonizar, esse exemplar agrada com facilidade”, afirma a Wine.

Já o segundo, um Salentein Killka Sauvignon Blanc 2020, é, segundo o clube, “uma experiência única com cada um dos cinco sentidos”, além de ser um “terroir excepcional, exemplar jovem e de frescor”.

E aí? Vai dar peixe ou porco?