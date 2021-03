Dona da marca PomPom obtém licenciamento exclusivo da Turma da Mônica Baby

A Ontex, líder global em produtos de higiene pessoal fundada na Bélgica, passará a licenciar de forma exclusiva a marca Turma da Mônica Baby no país. Em informações enviadas com exclusividade à EXAME, a dona das marcas PomPom, Cremer e Sapeka afirma que deve disponibilizar os produtos estampados com a turma do limoeiro em supermercados e farmácias a partir do meio do ano. Antes da Ontex, a empresa que detinha o licenciamento exclusivo era a Kimberly-Clark.

A companhia belga intensificou sua presença no mercado brasileiro em 2016, ao adquirir os negócios de produtos descartáveis da Hypermarcas por R$ 1 bilhão. Sem revelar números absolutos, a companhia afirma que ocupa o terceiro lugar em participação de mercado no país. Hoje, na América Latina, o grupo Ontex atua apenas no Brasil e no México.

Com o objetivo de consolidar a presença no país – e se aproximar ainda mais de pais e responsáveis pelos bebês – o grupo tem, na parceria com a Turma da Mônica, o principal investimento de marca para 2021. “Queremos trazer mais protagonismo ao produto e reforçar a relação emocional com nossos clientes. Essa parceria é resultado de um trabalho de longa data e esperamos estar cada vez mais perto dos nossos consumidores”, afirma Bruna Fausto, diretora de Marketing da Ontex, à EXAME.

Para a nova linha de produtos, toda a identidade visual dos personagens foi reformulada, com a inclusão do famoso Cascão e da personagem Milena, negra e defensora dos animais. Veja vídeo abaixo:

“A ideia da Milena foi concebida a partir da parceria da empresa com a ONU Mulheres, em que fizemos uma série de eventos e, num deles, uma das palestrantes, mulher e negra, afirmou que não se sentia representada pela Turma da Mônica. Nos debruçamos sobre o tema a fundo para ver a melhor maneira de inserir a personagem dentro do contexto e, hoje, somos muito felizes com o resultado”, afirma Mônica Sousa, diretora executiva da Mauricio de Sousa Produções.

A executiva afirma que a procura pela personagem tem sido cada vez maior e que representa um aprendizado contínuo para a empresa, que, por meio da personagem, reforça temas como a inclusão e o empoderamento feminino – já que a mãe de Milena é uma mulher forte e independente, dona do próprio negócio.

A garotinha levou cerca de um ano e meio para ser criada e lançada junto aos demais personagens da Turma da Mônica.

“Estamos muito felizes com tudo que a personagem representa e com a parceria da Ontex, que sem dúvida é uma das maiores que temos hoje. Procurávamos uma empresa grande e alinhada aos nossos valores, uma vez que a busca pelo lucro não se sobrepõe à nossa essência. Esperamos que seja um sucesso”, pontua Mônica.