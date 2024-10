Após admitir problemas com ‘cecê’, Bianca Andrade vira embaixadora de Rexona Clinical

A Rexona, marca de antitranspirantes da Unilever, lança nesta terça-feira, 8, uma nova campanha de marketing aproveitando um tabu comum: o mau odor nas axilas. A influenciadora e empresária Bianca Andrade, conhecida como Boca Rosa, foi anunciada como embaixadora da linha Clinical, que promete proteção tripla contra suor e odor.

Recentemente, Boca Rosa viralizou nas redes sociais ao compartilhar sua experiência com problemas de odor corporal, buscando dicas de seus seguidores para se livrar do incômodo. O relato da influenciadora ressoou com muitos consumidores, chamando a atenção da Rexona, que rapidamente apresentou uma solução para a questão e a convidou para promover a marca.

A nova campanha, intitulada “Proteção Que Muda Tudo”, foi criada pela agência DM9 e explora situações cotidianas em que o suor pode se tornar um obstáculo, como encontros românticos, entrevistas de emprego e até momentos de lazer. O foco é mostrar como os antitranspirantes Rexona Clinical podem ajudar os consumidores a enfrentar esses desafios com confiança.

“A minha relação com o suor causava desconforto e insegurança, especialmente em momentos de ansiedade e expectativa, principalmente agora, em uma fase decisiva da minha carreira. Era um odor que persistia, mesmo após o banho. Após o desabafo, percebi que muitas pessoas enfrentam o mesmo problema e também conheci a linha Rexona Clinical, que oferece proteção mais intensa”, conta Bianca Andrade.

"Me sinto à vontade participando como embaixadora da nova campanha. Estar protegida te dá confiança para qualquer desafio”, complementa.

A campanha abrange diversos perfis e grupos de pessoas, permitindo que os consumidores compartilhem suas experiências com os antitranspirantes Rexona Clinical. Além disso, aborda fatores emocionais, como ansiedade, tensão e novas expectativas na vida e na carreira, que podem intensificar a transpiração.

“A revelação da Bianca Andrade de que tinha mau odor principalmente por razões emocionais causou uma enorme surpresa para os brasileiros. A campanha fala justamente da proteção dada pelo Rexona Clinical, que por diversos relatos de nossos consumidores, pode mudar a relação com o suor em situações decisivas de suas vidas”, diz Viviane Ramos, diretora de marketing de desodorantes de Unilever.

A linha Clinical é significativa para a Rexona. Desenvolvida em 2019 para combater a transpiração e o odor extremos, a marca é pioneira e líder na categoria, conforme pesquisa realizada pela Nielsen, com dados de julho de 2024.