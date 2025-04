Com identidades secretas, esse influencers movimentam um império global de US$ 950 milhões

Em um cenário no qaul a autenticidade digital ganha novas camadas de interpretação, a personagem Kiara Takanashi se destaca entre criadores de conteúdo globais.

Com 1,58 milhão de inscritos no YouTube e 1,2 milhão de seguidores no X, ela faz lives, canta, joga e vende produtos como qualquer influenciadora, mas com uma diferença fundamental: Takanashi não existe no mundo físico.

Ela é um VTuber. Mas o que é isso?

Ela é uma fênix antropomórfica com cabelos laranja e olhos roxos, parte de uma geração de criadores conhecida como VTubers (virtual YouTubers), que usam avatares animados com tecnologia de rastreamento facial e corporal para interagir com o público.

Originado no Japão por volta de 2016, o fenômeno dos VTubers transformou-se em um negócio bilionário. A principal força por trás dessa revolução digital é a Hololive Productions, uma agência e estúdio de talentos virtuais criada pela Cover Corporation, empresa fundada por Motoaki Tanigo.

Hoje, a Hololive opera como a maior rede multicanal do setor, com 92 VTubers ativos e mais de 90 milhões de inscritos no YouTube.

Kiara Takanashi

VTubers devem movimentar US$ 294 milhões em 2025

A performance é medida não apenas em números de seguidores, mas em faturamento expressivo.

Em 2023, a Cover Corporation abriu capital na Bolsa de Tóquio e atualmente vale quase US$ 950 milhões, com uma receita anual superior a US$ 211 milhões — com projeção de ultrapassar US$ 294 milhões neste ano.

Influenciadores virtuais movimentam milhões com estratégias sólidas de branding e performance. Aprenda a liderar com visão estratégica no Pré-MBA da EXAME com a Saint Paul. São 4 aulas online que mostram como transformar desafios em crescimento. Comece agora por apenas R$ 37.

Mais da metade dessa receita vem da venda de produtos licenciados com os personagens — uma demonstração de como o branding e a presença virtual são transformados em ativos concretos e lucrativos.

Hoje, cada VTuber é um case de construção de marca digital do zero — com identidade, narrativa e relacionamento direto com o público, tudo sem que o rosto verdadeiro de quem está por trás seja revelado. Trata-se de uma reinvenção radical do marketing de influência.

Nasce uma oportunidade profissional

Esse novo paradigma levanta uma questão central para profissionais de branding e performance: como criar impacto, relevância e faturamento em um ambiente onde a figura humana já não é mais o centro da narrativa?

No universo dos VTubers, a resposta está na combinação de storytelling, domínio técnico e construção de valor simbólico — competências cada vez mais essenciais para quem atua em marketing, publicidade ou produção de conteúdo.

Com a Hololive liderando a vanguarda dessa transformação, os VTubers deixam de ser uma curiosidade da internet japonesa para se tornarem um campo promissor de atuação e especialização. Seja para quem trabalha com branding, performance digital ou mesmo inovação em produtos e serviços, dominar essa linguagem pode ser o diferencial entre acompanhar o mercado — ou defini-lo.

Lidere o marketing agora

Para aqueles que desejam ser um líder estratégico capaz de escalar resultados, há uma notícia boa: a EXAME, maior plataforma de negócios do Brasil, se une à Saint Paul, uma das melhores escolas de negócios do mundo, para apresentar o Pré-MBA em Marketing: Branding e Performance, um treinamento virtual e com certificado que revela o caminho para conquistar uma cadeira na liderança de marketing.

Durante o treinamento, os alunos irão aprender a transformar desafios complexos em oportunidades de crescimento, liderar estratégias de branding e performance e impulsionar as vendas dentro da empresa.

Todo esse conteúdo, que soma três horas de duração, está distribuído em quatro aulas 100% online (sendo a última delas ao vivo), que misturam fundamentos teóricos e práticos. O investimento é de R$ 37,00.

EU QUERO APRENDER SOBRE MARKETING