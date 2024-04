Ambev entra na categoria de spritzer e lança novo drinque pronto; conheça

Os drinques prontos vêm conquistando cada vez mais o apetite dos consumidores e da indústria. A Ambev, que já é dona de Mike’s e Beats, lança agora o primeiro spritzer do portfólio, dando continuidade aos planos da companhia de ir além da cerveja.

Brutal Fruit Spritzer chega ao Brasil neste mês de abril como a principal aposta do ano em Beyond Beer, divisão focada em drinques prontos e não alcoólicos, que atende a 63% dos novos consumidores da companhia.

“Estamos sempre atentos aos anseios e às demandas das pessoas e por isso resolvemos lançar Brutal Fruit Spritzer no Brasil, um drink feito na medida certa para quem busca sofisticação e elegância na rotina e que valoriza o poder da conexão", diz Annelise Alves, diretora da marca na Ambev.

Tendência internacional, os spritzers são bebidas comumente reconhecidos pela leveza e refrescância. Originalmente, as receitas são marcadas pela adição de água com gás no coquetel, reforçando uma outra característica, que são as borbulhas.

Brutal Fruit Spritzer é uma infusão alcoólica (5%) com suco de maçã e aromas de frutas cítricas e vermelhas, levemente gaseificada e finalizada com um toque floral. O drinque chega em garrafas de vidro de 275 ml, ao preço de R$ 10,90, e a sugestão da Ambev é que seja apreciado em diferentes tipos de taças para uma experiência mais completa.

Originária da África do Sul, onde é a terceira marca mais valiosa e líder no segmento de drinques prontos, a marca vem expandindo globalmente, com destaque para os mercados africano, chinês, britânico e, agora, brasileiro.

“Beyond Beer é uma avenida de crescimento para o negócio, pois representa cada vez mais receita incremental, que vem da diversificação do nosso portfólio", afirma Alves.

A categoria de read to drink dobrou de tamanho de vendas no mundo entre 2020 e 2022, segundo a NielsenIQ. Até 2030, esse mercado deve atingir US$ 85,5 bilhões, de acordo com pesquisa da InsightAce Analytic. Não por acaso, concorrentes como a Heineken também já estão de olho no setor. No fim de outubro, lançou o Amstel Vibes de limão e de morango com melancia.

"Para o consumidor, a divisão é uma vitrine de experiências, pois identifica anseios e inova com agilidade, seja criando receitas, seja trazendo marcas de fora e que estão conquistando outros mercados. Com a chegada de Brutal Fruit, queremos dar mais um passo e desenvolver a categoria no Brasil”, complementa a executiva.

A partir de abril, o público de três capitais – São Paulo, Rio de Janeiro e Goiânia – pode desfrutar da bebida, após um piloto bem-sucedido em Brasília. A escalada para as novas capitais dá início à expansão nacional da marca, com a qual Beyond Beer pretende desenvolver a categoria de spritzer.

Brutal Fruit segue a linha de lançamentos da divisão no último ano, que inclui Beats Tropical, Caipi Beats, Mike’s Guaraná e Guaraná Antarctica Zero. No Brasil, a Ambev ainda não abre o tamanho da divisão toda — apenas os números de bebidas não alcoólicas são publicados nos relatórios trimestrais. Também não publica qual o montante de investimento para o desenvolvimento desses produtos.