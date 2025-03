Carnaval 2025 em SP: que horas começa apuração das escolas de samba? Saiba como assistir

A apuração do Carnaval 2025 em São Paulo ocorrerá no dia 4 de março, a partir das 16h, no Sambódromo do Anhembi. A transmissão ao vivo será feita pelos canais da Liga-SP, permitindo que os fãs acompanhem cada detalhe da avaliação.

Durante a apuração, as escolas que desfilaram no Grupo Especial nos dias 28 de fevereiro e 1º de março serão avaliadas em diversos quesitos: Alegoria, Bateria, Evolução, Mestre-Sala e Porta-Bandeira, Comissão de Frente, Enredo, Harmonia, Samba-Enredo e Fantasia.

Quais escolas de samba concorrem no Carnaval 2025 de SP?

Colorado do Brás

Barroca Zona Sul

Dragões da Real

Mancha Verde

Acadêmicos do Tatuapé

Rosas de Ouro

Camisa Verde e Branco

Águia de Ouro

Império de Casa Verde

Mocidade Alegre

Gaviões da Fiel

Acadêmicos do Tucuruvi

Estrela do Terceiro Milênio

Vai-Vai

Onde acompanhar a apuração ao vivo?

No dia 4 de março, a Liga-SP fará a exibição simultânea da apuração em seus canais. Também é possível acompanhar as notas pela plataforma de streaming disponibilizada pela Liga.

Que horas começa a apuração das escolas de samba?

Para o Carnaval 2025 em São Paulo, a apuração das escolas de samba começa às 16h do dia 4 de março.

Como é escolhida a escola de samba campeã?

As escolas serão avaliadas em nove categorias: bateria, samba-enredo, harmonia, evolução, enredo, alegorias e adereços, fantasias, comissão de frente e mestre-sala e porta-bandeira. Cada quesito será avaliado por jurados diferentes e a menor nota será descartada.

As seis escolas com as maiores notas terão a chance de desfilar novamente no Sambódromo no Desfile das Campeãs.