Com a nova campanha da Ypê você pode aparecer em programa da Globo

A Ypê, empresa brasileira de produtos de limpeza e higiene, lança uma campanha de marketing institucional que convida os consumidores a participar com vídeos sobre “O que a vida pede para você?”. A intenção é dar voz aos anônimos e famosos sobre os novos hábitos e comportamentos na pandemia da covid-19.

Os conteúdos terão curadoria da marca, que incentivará a discussão sobre o “novo normal”, bem como auxiliará os consumidores com informações sobre cuidados e sustentabilidade. A campanha, que teve início no último sábado, no programa É de Casa, da rede Globo, tem Manoel Soares, fundador da Central Única das Favelas (CUFA) e repórter da emissora como embaixador, além de outros famosos, como Ana Maria Braga.

Para participar, basta gravar um vídeo respondendo: “nesse novo agora, o que a vida pede para você?”, compartilhar nas redes sociais com a tag #avidapede e marcando @oficialype. Após uma curadoria, o vídeo ficará disponível no site da campanha para visualização do público em geral e, além disso, ainda pode aparecer nas redes sociais da Ypê e no Programa É de Casa. A campanha criada pela agência AREA.G segue até outubro.

Pandemia

A Ypê fabricou e doou 1,8 milhão de unidades de álcool gel. Com a dificuldade de encontrar no mercado o espessante, insumo necessário para a produção, a empresa também passou a fabricar o álcool 70% em parceria com a Raízen, e doou 1,5 milhão de unidades. Com o crescimento da busca por produtos de limpeza a fabricante também lançou itens como sabão em barra, e fortaleceu os abastecimentos nas redes de supermercados.