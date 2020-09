A marca de cervejas Colorado, da Ambev, está oferecendo uma cerveja grátis para quem participar da votação que ajuda a escolher a versão brasileira do nome “long neck”. Os participantes, que devem ter 18 anos ou mais, também ganham um número da sorte para concorrer a dez cervejeiras personalizadas de 37 litros.

Para participar é preciso preencher um cadastro no site, aceitar os termos de uso e regulamento, e votar entre as opções da pergunta “Qual o nome da nova embalagem de Colorado 355 ml?”. A oferta é válida até dia 22 de outubro ou enquanto durarem os estoques, apenas para domiciliados no Brasil.

A promoção deve marcar o anúncio da primeira versão em long neck da marca, por isso a intenção de buscar um termo em português.

A Colorado constantemente fala de brasilidade em suas campanhas, um exemplo recente é o lançamento da Amazônica, que tem o preço alterado conforme a taxa de desmatamento da Amazônia.