Chilli Beans assina nova coleção com a Nasa e envia óculos e relógios para o espaço

Já reconhecida pelas colaborações com diversas marcas da cultura pop — DC Comics, Star Wars, Marvel, Harry Potter e Jurassic Park entre elas —, a Chilli Beans procurar crescer no mercado internacional de óculos e relógios. Com mais de 1.400 lojas, 50 delas espalhadas em 18 países do globo, Caito Maia, CEO da marca, expandiu a companhia até que ela atingisse novos mercados. Para ele, no entanto, só sair das fronteiras do Brasil não é suficiente: o objetivo agora é 'conquistar o espaço'.

Nesta segunda-feira, 23, a Chilli Beans conquista dois feitos inéditos, anunciados à EXAME com exclusividade: será a primeira marca de óculos e relógios a lançar uma coleção em colaboração com a Nasa, com toda a estética que a marca carrega, e também a primeira a de fato enviar os produtos para o espaço. Ao todo, quatro óculos e um relógio foram enviados para fora da atmosfera em um balão meteorológico feito sob medida, preenchido com gás hidrogênio, em parceria com a Sent Into Space.

"Tem licenças que a gente tem que conquistar, que são muito mais difíceis de conseguir. A Nasa, por exemplo, não permite o uso da marca para nada que tenha envolvimento com tecnologia — e eles consideram óculos escuro como uma tecnologia. Dá para imaginar que a negociação não foi fácil", explica Caito em entrevista à EXAME. "No fim, depois de muita conversa, foi uma vitória muito grande para a marca".

Veja o vídeo dos óculos da Chilli Beans no espaço

À medida que o balão sobe, a mudança de pressão faz com que ele se expanda até ser mais alto que a Casa Branca (quase 25 metros de diâmetro). Eventualmente, ele não consegue mais se expandir mais e estoura, retornando à Terra em um ponto de pouso calculado. O voo completo durou cerca de 2h30, sendo 1h30 para chegar ao espaço e 1h para retornar ao planeta.

Com o retorno dos produtos, que receberam certificados exclusivos, eles serão agora enviados para influenciadores ligados à astronomia, como Bruna Tavares (@brunatavares) e Sergio Sacani (@spacetoday), além da influenciadora Patricia Ramos (@patriciaramos), embaixadora da marca. Embora não estejam à venda, estima-se que um óculos com certificado emitido pela companhia seja valorado em US$ 20 mil.

De volta à Terra

De volta ao solo terrestre, a intenção é que haja um leilão dos produtos que foram ao espaço. O montante acumulado será doado a causas sociais. "Esses óculos vão para a nossa loja conceito na Oscar Freire e serão leiloados. Ainda não tenho o valor certinho para informar, mas a ideia é chegar em R$ 1 milhão e doar esse dinheiro para projetos sociais que têm a ver com o nosso produto, como entidades que ajudam pessoas com falta de visão ou baixa visão, crianças que não conseguem comprar óculos de grau, entre outros", ressalta Caito.

O processo criativo para os modelos de óculos e relógios também foi feito em conjunto com a Nasa, segundo Caito. "Como a agência espacial é bem restrita com o uso do logo, a gente achou que haveria muita resistência na aprovação dos modelos. Mas no fim, para a nossa surpresa, assim que mandamos os óculos e relógios, eles adoraram", complementa o CEO.

O conceito criado para produtos é que eles passem a ideia de exploração dos mistérios do vasto universo que nos cerca. A linha incorpora estilo e espírito científico de descobertas com elementos icônicos e futuristas. Os produtos, que tem como mote “ao infinito e além”, apresentam a estética espacial, remetendo às constelações e planetas.

Entre os destaques, estão o modelo trend com ar mais místico e etéreo com a temática do buraco negro, cuja parte interna das peças tem o descritivo "black hole" e "cosmic silence", além de aplicações de estrelas. Para remeter à estética espacial, a marca trouxe um modelo que tem como inspiração os uniformes dos astronautas através de uma aplicação na haste.

Para os relógios, destacam-se os modelos que fazem referência ao disco de ouro Voyager, primeira sonda a entrar no espaço interestelar em 1977 para estudar Júpiter e Saturno.

Valores e onde encontrar

Ao todo, a coleção Nasa é composta por 15 óculos 3 relógios. A faixa de preço está entre R$ 299,98 a R$ 649,98 e a linha estará disponível a partir de 23 de setembro no site, lojas físicas e quiosques em todo o território nacional.