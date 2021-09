Cerveja Black Princess abre bar temporário com shows em São Paulo

A marca de cervejas Black Princess, do Grupo Petrópolis, anuncia a abertura da Black Princess House, primeiro bar proprietário da marca em São Paulo. Localizado no Largo da Batata, no bairro de Pinheiros (SP), o espaço será aberto ao público nesta quinta-feira, 30, e tem funcionamento até o fim de novembro.

No bar serão comercializados todos os rótulos fixos da marca, além dos produtos sazonais, em versões que variam entre chopp, lata, long neck e garrafas de 600ml. Ainda estarão disponíveis acessórios, como ecobags, moleskine e itens de vestuário.

A casa da Black Princess também abre espaço para performance de artistas ao vivo. "Um dos pilares da marca é a experimentação sonora. Para a maioria dos artistas será o primeiro show depois de mais de 1 ano e meio sem pisar nos palcos. Muitos deles irão se apresentar ao vivo para o público pela primeira vez, com álbuns gravados e lançados durante a pandemia", diz Eliana Cassandre, gerente de marketing do Grupo Petrópolis e da marca Black Princess.

Para atender a demanda reprimida – tanto de artistas, que estão em busca de palco, quanto para o público – a Black Princess House contará com uma curadoria especial da Bananas Music, trazendo uma programação semanal que inclui nomes novos e consagrados do mundo da música. Para receber todos os públicos, os estilos serão dos mais variados possíveis, indo do indie ao eletrônico.

Programação

Para a semana de lançamento, a casa da marca vai receber Uh!Manas TV, coletivo inteiramente composto por mulheres em busca de equidade, espaço e reconhecimento, com as Djs Ju Salty e Julia Weck. Na sexta (1), quem agita o espaço é o Deekapz, duo de produtores de Campinas, interior de São Paulo, que misturam as influências da música eletrônica global de club. Já no sábado, 2, é a vez da banda Pluma, que estreia em São Paulo e divide o palco com a banda baiana Flerte Falingo e Dj Jojo.

Entre a programação para as próximas semanas, estão previstos shows de Marina Sena, Rubel, banda Tuyo, Terno Rei e Giovani Cideira. A agenda semanal também vai contar com estúdio de tatuagem, gravações de podcasts ao vivo e ensaios musicais, sempre atualizada no site do espaço.

A Black Princess House funcionará de quarta-feira a domingo, até o dia 28 de novembro. O horário vai das 17 às 23 horas de quarta a sábado, e das 12 às 20h aos domingos, com entrada gratuita através de inscrição prévia no site www.blackprincesshouse.com.br. A capacidade do espaço é de 100 pessoas por dia.

“A nossa ideia é uma casa de experiências, onde a música, arte e gastronomia possam estar conectadas e trazendo experimentação únicas para os frequentadores, por um tempo limitado. Mas pensamos sim em novas edições para os próximos anos", diz Cassandre.

Ainda segundo a executiva, para garantir a segurança de todos, os funcionários da Back Princess House foram treinados e a casa segue todos os protocolos sanitários exigidos pelo Governo do Estado de São Paulo. É obrigatório o uso de máscara e medição de temperatura na entrada. Há álcool 70% espalhado por todo o espaço, o público ficará sentado e há medidas de distanciamento nas filas e entre as mesas.