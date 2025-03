Cenp lança Pacto para promover boas práticas no mercado publicitário

Em um movimento estratégico para moldar o futuro da indústria, o Cenp – Fórum de Autorregulação do Mercado Publicitário — estreou nesta semana seu projeto Cenp nas Universidades na FAAP (Faculdade Armando Alvares Penteado). A iniciativa busca conectar os jovens em formação com a realidade do mercado e apresentar o Pacto Cenp, um guia de boas práticas e transparência para o mercado publicitário.

O evento reuniu estudantes de publicidade, relações públicas e jornalismo e contou com a presença de líderes como Luiz Lara (presidente do Conselho do Cenp e Chairman da TBWA\Brasil), Ricardo Silveira (VP de Creative Insights da AlmapBBDO) e Regina Augusto (Diretora Executiva do Cenp e professora da FAAP).

O Pacto Cenp é um guia de boas práticas que visa promover relações mais sustentáveis e equilibradas no ecossistema da publicidade. Aborda temas como concorrências justas, transparência nos processos, sustentabilidade financeira e planos de incentivo, buscando estimular práticas mais saudáveis e transparentes, considerando a diversidade do mercado.

Como um dos pilares da autorregulação, o Cenp busca um modelo concorrencial inclusivo. O Pacto Cenp é um convite a parcerias de longo prazo, promovendo uma prática criativa e sólida. Em um contexto de mercado de extrema fragmentação de negócios, a consideração dos interesses de todos os stakeholders é crucial. O Pacto visa cuidar das contratações de serviços éticas e sustentáveis, propondo práticas alinhadas à lei, sem limitar a livre iniciativa.

Durante o evento, Regina Augusto destacou o trabalho árduo e silencioso do Cenp para garantir a sustentabilidade do mercado. Luiz Lara lembrou a importância da propaganda, citando campanhas memoráveis como a do Bombril, que foi importante para transformar uma simples esponja de aço em um produto com multifunções.

Por fim, Ricardo Silveira (Chester), compartilhou seu processo criativo para a campanha do Pacto Cenp, enfatizando a autorregulação como um caminho necessário para a manutenção do mercado.

O Pacto Cenp surge como resposta à concorrência predatória, buscando expor práticas inadequadas e abordando pilares como concorrências, transparência, sustentabilidade financeira e planos de incentivo. Os profissionais ressaltaram que o pacto colocado em prática, ajudará a expor aqueles que não respeitam as práticas sustentáveis, tornando mais fácil eliminar a prática predatória.