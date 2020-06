Carrefour lança Nauta, marca própria de cervejas artesanais

A rede de varejo Carrefour lança a própria marca de cervejas. Batizada de Nauta, as bebidas são criadas em parceria com a cervejaria paranaense Way Beer e a fábrica paulista Startup Brewing.

A Nauta chega ao mercado com seis opções de rótulos em garrafa e cinco versões em lata.

As garrafas de 600 ml, produzidas pela Way Beer, custam 11,99 reais e são de Bohemian Pilsner, Indian Pale Ale, Irish Red Ale, Weissbier, Blond Ale e Amburana Ale.

Já as opções em lata, pela Startup Brewing, custam 7,99 reais e são lançadas em Witbier, Saison, Session IPA, IPA tradicional e Porter.

“Vimos a necessidade de uma marca própria de cervejas artesanais porque entendemos que o consumidor está mais preocupado em comprar cervejas de boa qualidade e a um preço justo”, diz Allan Gate, diretor comercial de marca própria do Carrefour.

Negócios

A venda de cervejas artesanais cresce cerca de 30% ao ano, segundo associações. Com a bebida em todas as lojas do país, o Carrefour espera que a venda seja 10% da participação das cervejas artesanais da rede.

O lançamento acompanha uma tendência de mercado. Em novembro do ano passado, o Grupo Pão de Açúcar anunciou a marca própria Fábrica 1959, com quatro estilos de cerveja, esperando que a nova marca atingisse, em um ano, 25% da participação nas vendas em volume da categoria de cervejas especiais.