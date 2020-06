Burger King monitora localização e dá brinde para quem ficar em casa

Em tempos de isolamento social, devido a pandemia da covid-19, o Burger King encontrou uma forma de motivar as pessoas a ficarem em casa. A rede de restaurantes passa a partir desta quinta-feira, 4, a recompensar os clientes que se manterem mais tempo em casa.

Para participar da ação, basta acessar o aplicativo do BK, fazer o cadastro e permitir o acesso de geolocalização.

“Sabemos que algumas pessoas precisam sair para trabalhar, mas outras tantas têm a oportunidade de ficar ou de continuar em distanciamento social e é exatamente com elas que queremos construir um diálogo”, diz Ariel Grunkraut, vice-presidente de marketing do Burger King.

Na dinâmica, criada junto com a agência David, os prêmios vão crescendo proporcionalmente de acordo com o tempo em que as pessoas estiverem em isolamento, e, caso cumpram o desafio até o final, ganharão sanduíches do Burger King.

Inicialmente a campanha irá durar duas semanas, podendo ser estendida para um mês. Os prêmios poderão ser resgatados a partir de julho e terão validade de dois meses.

Coronavírus

Desde o início da pandemia do novo coronavírus, o Burger King aderiu às recomendações e protocolos de higiene e segurança fornecidos pela Organização Mundial de Saúde.

A empresa afirma ainda que está focada, principalmente, em três formatos: delivery, drive thru e take away. Além disso, ojá doou 1 milhão reais para o SUS e mais de 80 toneladas de alimentos para ONGs que cuidam de pessoas em situação de vulnerabilidade social.