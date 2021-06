Burger King e McDonald's no mesmo combo? No Rappi isso é possível

Em edição limitada, o Combo Impossível irá juntar pela primeira vez as marcas Burger King e McDonald's. Na ação do app de delivery Rappi, o hambúrguer grelhado no fogo como churrasco será entregue com as famosas batatas fritas da concorrência.

O mundo está mais complexo, mas dá para começar com o básico. Veja como, no Manual do Investidor

O Combo Impossível está disponível somente hoje, quinta-feira, para entrega na cidade de São Paulo. Com o valor de R$ 20,80, o kit é entregue em uma embalagem especialmente desenvolvida para essa ação promocional. Para pedir, é só buscar pelo nome Combo Impossível na lupa do aplicativo.

Para divulgar o novo combo, o Rappi conta com uma campanha publicitária veiculada no próprio aplicativo e em canais digitais.

Com a imagem da dupla dos sonhos, o Rappi anuncia: “O hambúrguer mais pedido e as batatas mais amadas”.