Burger King desagrada ao doar U$5 no Twitch e anunciar sem avisar

Na plataforma de streaming Twitch os criadores de conteúdo estão acostumados com interações inéditas e inesperadas junto aos demais usuários. Se aproveitando desse formato, a agência de publicidade Ogilvy do Burger King fez várias doações de até 5 dólares para streamers que usam programas de conversão de texto em voz que lê mensagens escritas por fãs que lhes dão dinheiro.

Assim, o streamer anunciava inesperadamente mensagens como “você pode comprar um Whopper, batatas fritas e uma bebida com 5 dólares”, por exemplo. A ação foi gravada e publicada no Twitter da agência, ocultando rostos e vozes de quem foi filmado. Um deles, chega a dizer: “Ouça, você vai me patrocinar ou não?”

Como os streamers ganham dinheiro dos anúncios na plataforma ou mesmo dos anúncios agenciados exclusivamente para eles, a ação do Burger King não agradou, já que burlou um sistema e anunciou seus produtos por um valor irrisório. Alguns chegaram a questionar a legalidade da ação em relação aos termos de uso da plataforma.

“Eu realmente desprezo quando as empresas tiram proveito do meu conteúdo ao vivo para empurrar seus anúncios sem esclarecer isso comigo antes ou oferecer o que eu deveria receber pelo marketing, que é mais de US $ 5, tenho certeza”, disse Anne Munition, uma gamer com mais de 150 mil seguidores no Twitter.

Ross O’Donovan, que tem 624 mil seguidores no Twitter disse que foi abordado pela ação: “Os espectadores que usam meus streams para anunciar vão contra as regras. Desde então, bani permanentemente King of Stream e Burger King”.

Assista o vídeo da campanha: